Lucas Chevalier en danger : Un gardien s'annonce au PSG pour le futur !

Axel Cornic

Intronisé titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain cet été, avec le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier traverse une période délicate. Pour l'international français la concurrence pourrait devenir de plus en plus forte face à Matveï Safonov, qui ne semble pas vouloir lâcher le morceau et quitter le club.

A Paris, les batailles entre gardiens on connait. Une nouvelle a éclaté, puisque Lucas Chevalier est loin de convaincre depuis son arrivée au PSG cet été, pour y prendre la place de Gianluigi Donnarumma. Et elle ne devrait pas se terminer de sitôt...

« Safonov est extrêmement motivé au PSG » Car l’agent de Matveï Safonov l’assure : pas question pour lui de quitter le PSG ! « Safonov est extrêmement motivé au PSG. Il veut jouer au football et passer le plus de temps possible sur le terrain. Il n'a jamais été question d'un changement d'équipe, ni avant ni après le match contre Flamengo » a déclaré Yuri Zaitsev, dans un entretien accordé à Sport24.