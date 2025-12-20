Lucas Chevalier en danger : Un gardien s'annonce au PSG pour le futur !

Intronisé titulaire dans les cages du Paris Saint-Germain cet été, avec le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier traverse une période délicate. Pour l'international français la concurrence pourrait devenir de plus en plus forte face à Matveï Safonov, qui ne semble pas vouloir lâcher le morceau et quitter le club.
A Paris, les batailles entre gardiens on connait. Une nouvelle a éclaté, puisque Lucas Chevalier est loin de convaincre depuis son arrivée au PSG cet été, pour y prendre la place de Gianluigi Donnarumma. Et elle ne devrait pas se terminer de sitôt...
« Safonov est extrêmement motivé au PSG »
Car l’agent de Matveï Safonov l’assure : pas question pour lui de quitter le PSG ! « Safonov est extrêmement motivé au PSG. Il veut jouer au football et passer le plus de temps possible sur le terrain. Il n'a jamais été question d'un changement d'équipe, ni avant ni après le match contre Flamengo » a déclaré Yuri Zaitsev, dans un entretien accordé à Sport24.
« Toutes les rumeurs concernant un éventuel transfert de Safonov, sont fausses »
« Safonov est bel et bien un joueur du PSG. Toutes les rumeurs concernant un éventuel transfert de Safonov, son placement sur le marché des transferts ou son absence de l'équipe sont fausses » a poursuivi l’agent de Matveï Safonov. « Le PSG n'a jamais déclaré que Matvey cherchait un nouveau club. Safonov est un membre à part entière de l’équipe ».