PSG - Transfert à Barcelone : Il décide de claquer la porte et se lâche !

Ancien gardien du PSG, Arnau Tenas a débarqué en provenance du FC Barcelone. Mais à son départ du club catalan en 2023, il n'avait pas encore joué en pro. Le jeune Espagnol a dû prendre son mal en patience, une situation qui ne lui convenait pas beaucoup...
A 24 ans, Arnau Tenas évolue maintenant à Villarreal où il n'est toujours pas la première option. Durant son parcours au PSG de 2023 à 2025, il n'a joué que 8 matches officiels. Il a au moins pu connaître une nouvelle expérience, lui qui n'était cantonné qu'à un rôle de gardien pour l'équipe de la réserve à Barcelone.
Arnau Tenas signe au PSG à cause de sa situation à Barcelone
Jeune gardien prometteur, Arnau Tenas n'a jamais eu l'occasion de disputer un match avec l'équipe première du FC Barcelone. En 2023, il n'a pas hésité à explorer de nouveaux horizons, espérant connaître un meilleur destin. « Si j'ai manqué d'opportunités au Barça ? J'ai dû partir à cause de la situation que j'ai vécue. Maintenant, je suis très heureux ici à Villarreal, j'ai toujours envie de jouer. Je n'ai rien à prouver à personne. Dans le football, il faut être patient et je vais profiter de chaque instant que l'entraîneur m'accordera pour aider l'équipe » a-t-il récemment confié à Mundo Deportivo.
Des débuts remarqués au PSG
Recruté comme troisième gardien en 2023, Arnau Tenas n'a disputé que 8 matches avec le PSG. Mais ses débuts avaient été particulièrement remarqués puisqu'en décembre 2023, il avait remplacé Gianluigi Donnarumma au pied levé après son expulsion face au Havre, réalisant ainsi 7 arrêts décisifs. Depuis le début de la saison, il n'a joué que 4 matches avec son nouveau club, Villarreal, décidant de se montrer patient.