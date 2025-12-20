PSG - Transfert à Barcelone : Il décide de claquer la porte et se lâche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien gardien du PSG, Arnau Tenas a débarqué en provenance du FC Barcelone. Mais à son départ du club catalan en 2023, il n'avait pas encore joué en pro. Le jeune Espagnol a dû prendre son mal en patience, une situation qui ne lui convenait pas beaucoup...

A 24 ans, Arnau Tenas évolue maintenant à Villarreal où il n'est toujours pas la première option. Durant son parcours au PSG de 2023 à 2025, il n'a joué que 8 matches officiels. Il a au moins pu connaître une nouvelle expérience, lui qui n'était cantonné qu'à un rôle de gardien pour l'équipe de la réserve à Barcelone.

Arnau Tenas signe au PSG à cause de sa situation à Barcelone Jeune gardien prometteur, Arnau Tenas n'a jamais eu l'occasion de disputer un match avec l'équipe première du FC Barcelone. En 2023, il n'a pas hésité à explorer de nouveaux horizons, espérant connaître un meilleur destin. « Si j'ai manqué d'opportunités au Barça ? J'ai dû partir à cause de la situation que j'ai vécue. Maintenant, je suis très heureux ici à Villarreal, j'ai toujours envie de jouer. Je n'ai rien à prouver à personne. Dans le football, il faut être patient et je vais profiter de chaque instant que l'entraîneur m'accordera pour aider l'équipe » a-t-il récemment confié à Mundo Deportivo.