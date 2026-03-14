Mercato - PSG : Transfert révélé pour l'été prochain ? Un célèbre agent est à la manœuvre...

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde avec un mercato extrêmement discret, ce qui n’est pas vraiment dans ses habitudes. Mais la tendance pourrait bien changer, puisque de plus en plus de mouvements sont annoncés au sein du club parisien, sur le front des arrivées comme sur celui des départs.
Le PSG a toujours été l’un des grands acteurs des périodes de mercato, notamment depuis l’arrivée de QSI. Mais tout a changé en seulement quelques années, avec Luis Enrique qui souhaite désormais vouloir garder un collectif inchangé. Cela s’est notamment vu l’été dernier, avec seulement trois recrues qui sont arrivées à Paris... mais ça pourrait bien changer !
Encore du ménage en attaque ?
La saison est encore longue, mais on parle déjà des premiers gros mouvements parisiens sur le marché des transferts. Et ça pourrait bien concerner l’attaque, un secteur qui a déjà été modifié au cours des dernières années. Randal Kolo Muani devrait notamment revenir de son prêt à Tottenham et le PSG devra lui trouver un nouveau club. Mais ce n’est pas tout, puisque son compère Gonçalo Ramos pourrait également plier bagages au cours des prochains mois, puisqu’il ne semble pas vraiment convaincre Luis Enrique.
Jorge Mendes prêt à boucler un transfert
L’international portugais semble en effet avoir dégringolé dans la hiérarchie des numéro 9, puisque désormais même Bradley Barcola lui est passé devant. Ainsi, Calciomercato.it nous apprend que son agent Jorge Mendes pourrait bientôt prendre les choses en main pour lui trouver un nouveau club. Cela pourrait notamment concerner la Juventus, avec l’agent portugais qui entretiendrait d’excellentes relations avec les dirigeants bianconeri et qui sont justement à la recherche d’un attaquant de pointe pour la saison prochaine. A Turin on souhaiterait vraisemblablement vendre Jonathan David et Loïs Openda, afin d’avoir les fonds suffisants pour peut-être faire vaciller le PSG et le convaincre à lâcher son joueur.