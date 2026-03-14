Mercato - PSG : Transfert révélé pour l'été prochain ? Un célèbre agent est à la manœuvre...

Axel Cornic

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde avec un mercato extrêmement discret, ce qui n’est pas vraiment dans ses habitudes. Mais la tendance pourrait bien changer, puisque de plus en plus de mouvements sont annoncés au sein du club parisien, sur le front des arrivées comme sur celui des départs.

Le PSG a toujours été l’un des grands acteurs des périodes de mercato, notamment depuis l’arrivée de QSI. Mais tout a changé en seulement quelques années, avec Luis Enrique qui souhaite désormais vouloir garder un collectif inchangé. Cela s’est notamment vu l’été dernier, avec seulement trois recrues qui sont arrivées à Paris... mais ça pourrait bien changer !

Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid voulait signer à Paris, «j’étais un peu déçu» https://t.co/f1Flvcgntn — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Encore du ménage en attaque ? La saison est encore longue, mais on parle déjà des premiers gros mouvements parisiens sur le marché des transferts. Et ça pourrait bien concerner l’attaque, un secteur qui a déjà été modifié au cours des dernières années. Randal Kolo Muani devrait notamment revenir de son prêt à Tottenham et le PSG devra lui trouver un nouveau club. Mais ce n’est pas tout, puisque son compère Gonçalo Ramos pourrait également plier bagages au cours des prochains mois, puisqu’il ne semble pas vraiment convaincre Luis Enrique.