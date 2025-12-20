Un nouveau joueur au PSG : La terrible prédiction ?

Axel Cornic

Le poste de gardien de but fait à nouveau débat du côté du Paris Saint-Germain, avec Lucas Chevalier qui n’a décidément pas encore réussi à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Certains réclament même du changement avec Matveï Safonov qui a réalisé des prestations impressionnantes ces dernières semaines.

Finalement, il n’aura tenu que quelques mois. Arrivé cet été en provenance du LOSC, Lucas Chevalier est déjà fragilisé au PSG, avec son statut de titulaire qui est remis en question. Il faut dire qu’il n’a pas été éblouissant au cours de cette première partie de saison et la concurrence se fait de plus en plus forte.

La surprise Safonov Récemment blessé à la cheville, Chevalier a en effet laissé sa place à Matveï Safonov, le deuxième gardien du PSG qui réclamait d’ailleurs du temps de jeu depuis des mois. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a réussi à saisir sa chance, puisque l’international russe a impressionné, notamment lors de la finale de la Coupe intercontinentale.