Un nouveau joueur au PSG : La terrible prédiction ?

Le poste de gardien de but fait à nouveau débat du côté du Paris Saint-Germain, avec Lucas Chevalier qui n’a décidément pas encore réussi à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Certains réclament même du changement avec Matveï Safonov qui a réalisé des prestations impressionnantes ces dernières semaines.
Finalement, il n’aura tenu que quelques mois. Arrivé cet été en provenance du LOSC, Lucas Chevalier est déjà fragilisé au PSG, avec son statut de titulaire qui est remis en question. Il faut dire qu’il n’a pas été éblouissant au cours de cette première partie de saison et la concurrence se fait de plus en plus forte.
La surprise Safonov
Récemment blessé à la cheville, Chevalier a en effet laissé sa place à Matveï Safonov, le deuxième gardien du PSG qui réclamait d’ailleurs du temps de jeu depuis des mois. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a réussi à saisir sa chance, puisque l’international russe a impressionné, notamment lors de la finale de la Coupe intercontinentale.
Quid de Renato Marin ?
Il s’est toutefois blessé et sauf surprises, c’est Lucas Chevalier qui devrait reprendre sa place dans les cages du PSG. Car certains ont pensé au jeune Renato Marin pour le 32e de Coupe de France de ce samedi, mais lui-même semble assez sceptique à ce sujet. L’Equipe explique en effet que dans l’entourage du Brésilien on ne croit pas trop à sa première titularisation.