Bagarre au PSG : Le clan Chevalier confirme !

Depuis la prestation exceptionnelle de Matvey Safonov contre Flamengo mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale, la concurrence semble être relancée dans les buts du PSG. Une tendance confirmée au sein de l’entourage de Lucas Chevalier qui va devoir se battre pour retrouver sa place.
Le clan Chevalier sort du silence
« Il y a de la déception, forcément, mais c’est un choix du coach qui n’est pas illogique au vu de ce que Safonov avait montré lors des matches d’avant. À la fin, le scénario lui a donné raison, il faut l’accepter. Le plus important, c’est que le club gagne. C’est ce qui prime, on l’a bien compris », assure-t-on au sein de l’entourage du portier français dans L’ÉQUIPE, avant de poursuivre.
«On lui a bien savonné la planche»
« Sa venue n’a pas été trop approuvée, les gens se sont demandés pourquoi prendre Chevalier à la place d’un (Gianluigi) Donnarumma XXL. Il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps. Les médias ne l’ont pas épargné. On lui a bien savonné la planche. Mais ça va lui servir et le faire grandir », ajoutent les proches du joueur.