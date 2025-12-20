Bagarre au PSG : Le clan Chevalier confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la prestation exceptionnelle de Matvey Safonov contre Flamengo mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale, la concurrence semble être relancée dans les buts du PSG. Une tendance confirmée au sein de l’entourage de Lucas Chevalier qui va devoir se battre pour retrouver sa place.

Le clan Chevalier sort du silence « Il y a de la déception, forcément, mais c’est un choix du coach qui n’est pas illogique au vu de ce que Safonov avait montré lors des matches d’avant. À la fin, le scénario lui a donné raison, il faut l’accepter. Le plus important, c’est que le club gagne. C’est ce qui prime, on l’a bien compris », assure-t-on au sein de l’entourage du portier français dans L’ÉQUIPE, avant de poursuivre.