Chevalier - Safonov : Luis Enrique a choisi son gardien au PSG

Absent ces dernières semaines, Lucas Chevalier a vu Matvei Safonov enchaîner les prestations solides avec le PSG en son absence. De quoi relancer la hiérarchie des portiers dans la capitale ? Pour Alain Casanova, l’international français conserve la confiance de Luis Enrique, qui devrait selon lui rapidement le relancer.

La hiérarchie des gardiens est peut-être chamboulée au PSG après les excellentes prestations de Matvei Safonov, héroïque lors de la séance de tirs au but de la finale de la Coupe intercontinentale remportée par le club de la capitale contre Flamengo. Les regards sont désormais tournés vers Luis Enrique afin de savoir si Lucas Chevalier va retrouver sa place dans les cages ou non une fois le retour du portier russe, absent trois à quatre semaines à cause d'une fracture à la main gauche.

« Luis Enrique est très fort dans la gestion des individualités » Interrogé par L’Équipe, Alain Casanova se montre confiant sur la gestion de la situation par l’entraîneur du PSG. « Il est très fort dans la gestion des individualités. Le début de saison de Chevalier est critiquable mais il ne faut pas le condamner. Cette séquence peut aussi lui permettre de retrouver de la légèreté mentale », confie l’ancien gardien et entraîneur du TFC.