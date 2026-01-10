Séparation avec Marion Rousse : C’est bientôt fini pour Alaphilippe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 33 ans, Julian Alaphilippe se rapproche indéniablement de la fin de sa carrière. Quand va-t-il raccrocher le vélo ? Aujourd’hui, le Français a encore deux ans de contrat avec la formation Tudor. C’est à la fin de celui-ci qu’Alaphilippe pourrait alors dire stop. Une fin de carrière qui lui permettrait de rester avec sa compagne, Marion Rousse, et son fils, dont il est très souvent séparé étant donné son quotidien de cycliste professionnel.

Figure du peloton depuis plusieurs années maintenant, Julian Alaphilippe sera encore là en 2026. Le Français s’apprête à repartir pour un nouvel exercice avec la formation Tudor. Mais forcément, tout au long de la saison, le double champion du monde doit consentir à de grands sacrifices. Notamment vis-à-vis de sa vie familiale, lui qui est en couple avec Marion Rousse, avec qui Alaphilippe a d’ailleurs un fils.

« On est très peu à la maison » Avec son quotidien de cycliste professionnel, Julian Alaphilippe est très régulièrement séparé de sa famille. Forcément, ce n’est pas simple à vivre. Il y a quelques jours, de passage au micro de RMC, le compagnon de Marion Rousse racontait à ce propos : « Le cyclisme a toujours été un sport difficile. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, tout est poussé à l’extrême, que ce soit l’entraînement, la nutrition. On est très peu à la maison ».