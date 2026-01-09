Marion Rousse : La tromperie révélée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancienne cycliste professionnelle, aujourd’hui consultante à la télévision et directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse a débuté le vélo à 6 ans, contre l’avis de son père, qu’elle a pu tromper avec l’aide de sa mère en signant en cachette sa licence. De quoi lancer son histoire avec la discipline.

Entre Marion Rousse et le vélo, c’est une histoire d’amour qui a démarré il y a bien longtemps. Désormais consultante sur France Télévisions et directrice du Tour de France féminin, la compagne de Julian Alaphilippe s’est prise de passion pour le cyclisme durant son enfance, et ce malgré les doutes de son père. L’ancienne championne de France (2012) a heureusement pu compter sur le soutien de sa mère à l’époque pour se lancer.

« J’ai commencé en cachette avec l’aide de ma mère » « Mes cousins étaient professionnels, David et Laurent Lefevre. Mon père a fait pendant 25 ans des courses de 1re catégories. Toute petite, j’étais au bord des routes à l’encourager. À 6 ans, je me suis dit que j’en avais marre de regarder, que je voulais aussi en faire, expliquait Marion Rousse en 2018, dans un entretien accordé à Ouest-France. Mon père n’était pas d’accord, il me disait que c’était trop dur. Il ne voulait pas. Mais comme j’étais décidée, j’ai commencé en cachette avec l’aide de ma mère. Quand mon père est rentré du boulot, j’ai dit « regarde, j’ai ma licence ». Il râlait un peu, il me disait : « tu n’iras pas aux courses tous les week-ends ». Mais c’était parti… Et ça a été mon supporter numéro 1, mon entraîneur. »