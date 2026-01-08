Julian Alaphilippe : Son projet secret avec Marion Rousse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 33 ans et alors qu'il n'a plus que deux ans de contrat avec son équipe, Julian Alaphilippe a parfaitement conscience qu'il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. D'ailleurs, le double champion du monde confirme qu'il a déjà réfléchi à ce qu'il ferait une fois que son vélo sera rangé.

«Je suis plus proche de la fin» « Pas du tout, pas grand-chose ne me vexe, mais c'est un fait : je suis dans mes deux dernières années de contrat, donc plus proche de la fin. On m'a déjà souvent posé la question sur mon après-carrière, j'ai plein d'idées mais je n'y pense pas concrètement parce que si tu penses à la fin, tu as déjà un pied dehors. Et ce n'est pas mon cas. Si on veut performer à ce niveau-là, il faut être à fond dedans, sinon c'est mort », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.