Séparation avec Marion Rousse : Le sacrifice d’Alaphilippe !

La saison 2026 de cyclisme est sur le point de débuter et Julian Alaphilippe est toujours là.
Le cyclisme est un sport très difficile. Ce mercredi, au micro du Super Moscato Show sur RMC, Julian Alaphilippe l’a encore répété. En effet, tout au long d’une saison, l’exercice 2026 s’apprêtant d’ailleurs à reprendre, les sacrifices sont d’ailleurs nombreux. Le Français de la formation Tudor s’est d’ailleurs confié sur le sujet. Et c’est ainsi qu'Alaphilippe a notamment souligné le fait de devoir s’éloigner de sa famille, lui qui est en couple avec Marion Rousse, avec qui il a d'ailleurs un fils.
« On est très peu à la maison »
« Le cyclisme a toujours été un sport difficile. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, tout est poussé à l’extrême, que ce soit l’entraînement, la nutrition. On est très peu à la maison. Les jeunes sont à 100% dès leur arrivée chez les professionnels. Il n’y a plus beaucoup de marge de progression. Maintenant, à 18 ans, les mecs arrivent et son déjà au top niveau. Mais c’est sûr qu’aujourd’hui, il y a plus de sacrifices à faire pour atteindre le niveau actuel du peloton qu’il y a quelques années », a ainsi balancé Julian Alaphilippe.
« On verra s’il faut ranger le vélo au garage ou pas »
Mais voilà que ces sacrifices pourraient ne plus durer très longtemps pour Julian Alaphilippe. Alors que le Français a encore deux ans de contrat avec Tudor, il a confié : « Je sens que j’ai bientôt atteint la limite. Il me reste 2 ans de contrat. J’ai toujours fonctionné comme ça, j’ai toujours pris chaque saison comme si c’était la dernière. J’ai encore deux ans de contrat et après on verra s’il faut ranger le vélo au garage ou pas ».