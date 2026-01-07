Séparation avec Marion Rousse : Le sacrifice d’Alaphilippe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison 2026 de cyclisme est sur le point de débuter et Julian Alaphilippe est toujours là. A 33 ans, le Français, double champion du monde, est ainsi reparti pour un nouvel exercice avec sa formation Tudor. Forcément, s’il veut retrouver les sommets, Alaphilippe doit consentir à de nombreux sacrifices comme celui notamment d’être séparé très souvent de sa famille, notamment de Marion Rousse, sa compagne, et son fils.

Le cyclisme est un sport très difficile. Ce mercredi, au micro du Super Moscato Show sur RMC, Julian Alaphilippe l’a encore répété. En effet, tout au long d’une saison, l’exercice 2026 s’apprêtant d’ailleurs à reprendre, les sacrifices sont d’ailleurs nombreux. Le Français de la formation Tudor s’est d’ailleurs confié sur le sujet. Et c’est ainsi qu'Alaphilippe a notamment souligné le fait de devoir s’éloigner de sa famille, lui qui est en couple avec Marion Rousse, avec qui il a d'ailleurs un fils.

« On est très peu à la maison » « Le cyclisme a toujours été un sport difficile. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui, tout est poussé à l’extrême, que ce soit l’entraînement, la nutrition. On est très peu à la maison. Les jeunes sont à 100% dès leur arrivée chez les professionnels. Il n’y a plus beaucoup de marge de progression. Maintenant, à 18 ans, les mecs arrivent et son déjà au top niveau. Mais c’est sûr qu’aujourd’hui, il y a plus de sacrifices à faire pour atteindre le niveau actuel du peloton qu’il y a quelques années », a ainsi balancé Julian Alaphilippe.