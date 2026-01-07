Cyclisme : Pogacar, un ancien équipier lui rend hommage !

Alexandre Higounet

Si Tadej Pogacar est bel et bien le leader absolu au sein de l'équipe UAE Team Emirates, son sens du collectif et sa capacité à rester serein dans toutes les circonstances lui permettent d'entrainer derrière lui tous ses équipiers. Il suffit pour s'en persuader d'écouter le témoignage de son ancien équipier chez UAE, aujourd'hui chez Red Bull-Bora-Hansgrohe, Finn Fisher-Black.

Au-delà de ses résultats exceptionnels, qui légitime de facto sa position de leader absolu au sein de l'équipe UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, de par sa personnalité relaxe et éminemment collective, parvient facilement à générer un vrai soutien de la part de ses coéquipiers, qui se mettent sans hésiter à plat ventre pour l'aider dans ses conquêtes.

« Dans le cyclisme, tu dois adopter une approche détendue, et Pogacar est tout simplement génial pour ça » A l'occasion d'un entretien accordé au Domestique Hotseat Podcast, relayé par cyclismactu.net, Finn Fisher-Black, ancien équipier du Slovène aujourd'hui chez Red Bull-Bora-Hansgrohe, lui a d'ailleurs rendu un hommage appuyé : « Dans le cyclisme, tu dois adopter une approche détendue parce que tant de choses peuvent mal tourner, et il faut savoir s’adapter. Et Pogacar est tout simplement génial pour ça. On dirait qu’il n’a presque jamais de jours difficiles, parce qu’il s’adapte instantanément à chaque attaque, chaque chute ou imprévu. Je ne pense pas que les gens se rendent compte de l’ampleur de sa renommée aujourd’hui. Il commence à dépasser le cadre du cyclisme. Même les personnes qui ne suivent pas le vélo savent qui il est. Je l’ai particulièrement remarqué au Canada : quand on s’arrêtait dans un café, on devait former une bulle autour de lui pour pouvoir payer sans être dérangé. Peut-être que ça commence à le fatiguer. Il est plus grand que le sport lui-même ».