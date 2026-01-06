Marion Rousse - Julian Alaphilippe : La séparation à cause d'un gros salaire !

C'est une séparation qui n'était pas passée inaperçue. Après de nombreuses années couronnées de succès avec la Quick Step, Julian Alaphilippe quittait l'équipe belge pour s'engager avec Tudor Pro Cycling. Il faut dire que le salaire du compagnon de Marion Rousse était loin de son rendement passé.
Double champion du monde, Julian Alaphilippe peine depuis quelques saisons à ajouter des victoires à son impressionnant palmarès. Un déclin qui avait d'ailleurs provoqué son départ de Quick Step en 2024 afin de laisser place à Remco Evenepoel. Désormais, le Français est sous contrat jusqu'en 2027 avec Tudor Pro Cycling.
Alaphilippe, le salaire qu pose problème
Mais alors que la Gazzetta dello Sport a dévoilé les salaires des principaux coureurs du peloton, celui de Julian Alaphilippe peut également expliquer la séparation avec la Quick Step. En effet, le compagnon de Marion Rousse reste le Français le mieux payé avec un salaire estimé à 2M€ bruts annuels malgré des résultats en berne. Des revenus qui ne correspondait donc plus au rendement du double champion du monde, provoquant ainsi son départ vers l'équipe Tudor Pro Cycling.
La séparation obligatoire avec la Quick Step
D'ailleurs, Julian Alaphilippe possède toujours un des plus gros salaires du peloton puisque seuls les cadors sont mieux payés que lui à l'image de l'intouchable Tadej Pogacar (UAE Team Emirates, 8M€ bruts par an) ou encore de son ancien coéquipier Remco Evenepoel qui vient de signer pour la Red Bull-BORA-hansgrohe avec un salaire estimé à 5M€ bruts annuels. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike, 4,5M€ bruts par an), Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe, 4,5M€ bruts annuels) ou encore Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier tech, 4M€ bruts par an) sont également dans le plus haut salaires du peloton professionnel.