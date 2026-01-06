Marion Rousse - Julian Alaphilippe : La séparation à cause d'un gros salaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une séparation qui n'était pas passée inaperçue. Après de nombreuses années couronnées de succès avec la Quick Step, Julian Alaphilippe quittait l'équipe belge pour s'engager avec Tudor Pro Cycling. Il faut dire que le salaire du compagnon de Marion Rousse était loin de son rendement passé.

Double champion du monde, Julian Alaphilippe peine depuis quelques saisons à ajouter des victoires à son impressionnant palmarès. Un déclin qui avait d'ailleurs provoqué son départ de Quick Step en 2024 afin de laisser place à Remco Evenepoel. Désormais, le Français est sous contrat jusqu'en 2027 avec Tudor Pro Cycling.

Alaphilippe, le salaire qu pose problème Mais alors que la Gazzetta dello Sport a dévoilé les salaires des principaux coureurs du peloton, celui de Julian Alaphilippe peut également expliquer la séparation avec la Quick Step. En effet, le compagnon de Marion Rousse reste le Français le mieux payé avec un salaire estimé à 2M€ bruts annuels malgré des résultats en berne. Des revenus qui ne correspondait donc plus au rendement du double champion du monde, provoquant ainsi son départ vers l'équipe Tudor Pro Cycling.