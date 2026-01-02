Marion Rousse et Julian Alaphilippe : Le changement espéré !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec des parents comme Julian Alaphilippe et Marion Rousse, pas étonnant de voir le petit Nino (5 ans) se passionner pour le vélo. Mais l’ancienne coureuse de 34 ans n’est pas très enthousiaste à l’idée de voir son fils suivre les traces de ses parents.

En couple depuis 2020, Marion Rousse et Julian Alaphilippe ont accueilli l’année suivante le petit Nino, déjà passionné de vélo. Il faut dire que l’enfant de 4 ans a très vite suivi ses parents sur les routes du Tour de France, compétition commentée par sa mère à laquelle participe son père. Malgré son amour pour la discipline, Marion Rousse espère que son fils suivra sa propre voie.

« Je me dis que s’il pouvait faire un autre sport… » « Il aime un peu trop le vélo à mon goût », avait confié Marion Rousse l’été dernier, interrogée par le média Lou. Celle qui dirige également le Tour de France espère ainsi voir son enfant changer d’avis. « À commenter les courses de vélo, à commenter les chutes malheureusement, je me dis que s’il pouvait faire un autre sport, je suis plutôt preneuse. Je suis pour qu’il fasse du sport, parce que ça t’apprend une certaine rigueur, mais peut-être un autre sport. Mais après, il fera ce qu’il veut. »