Cyclisme - Tour de France : Pourquoi la présence de Seixas apparaît programmée...

Alexandre Higounet

Depuis la présentation officielle de l'équipe Décathlon-CMA CGM pour la saison 2026, le discours officiel tenu par le staff, et le coureur lui-même, veut qu'aucune décision n'ait été prise concernant une éventuelle participation de Paul Seixas au Tour de France, et que le choix serait fait après avoir tiré un bilan du début de saison. Si c'est probablement en partie vrai, la situation apparait tout de même plus avancée... Explication.

Depuis la présentation de la version 2026 de l'équipe Décathlon-CMA CGM, qui s'est tenue dans le courant du mois de décembre, le discours officiel tenu par le staff comme le coureur lui-même indique qu'aucune décision n'a été prise concernant une éventuelle participation de Paul Seixas au Tour de France, à l'image des mots livrés par le directeur sportif Julien Jurdie au micro de cyclismactu.net : « Paul Seixas ira-t-il au Tour de France ? Bonne question, pour l'instant l'option n'a pas été décidée. On a communiqué sur son programme du début de saison puis après il sera temps de se réunir tous ensemble pour choisir la meilleure solution pour l'équipe et pour lui. L'objectif avec Paul c'est vraiment de se concentrer sur le début de saison. Il a un beau programme avec le Tour d'Algarve, les Strade Bianche, le Tour du Pays Basque, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, l'objectif pour nous c'est vraiment de mettre Paul dans les bonnes dispositions. Il a les moyens de briller dès le début de saison donc c'est important de se concentrer sur ces courses là et puis la suite on verra ».

« Paul Seixas ira-t-il au Tour de France ? Bonne question » Le directeur sportif, à l'instar de toute l'équipe, dit probablement vrai, il apparaît probable qu'aucune décision ferme et définitive n'a été prise au sujet de la participation de Seixas au prochain Tour de France. Pour autant, la réalité semble un peu moins indécise si l'on analyse le contenu collectif du programme de l'équipe. En effet, à l'occasion de la présentation de la formation tricolore, il a été spécifié que Felix Gall occuperait un rôle de leader sur le Giro et la Vuelta, comme l'avait détaillé Cyril Dessel, un autre directeur sportif, au micro de cyclismactu.net : « Felix Gall va enchaîner le Giro et la Vuelta sans faire le Tour ? Oui, on peut penser que c'est surprenant, mais au final pas forcément. Je pense que Félix a déjà couru la Vuelta et c'est vrai que c'est un programme qui est plutôt articulé en périphérie du Tour de France cette année. L'objectif numéro un c'est le Giro et ensuite La Vuelta. On a vu que ça avait très bien fonctionné avec Ben O'Connor il y a deux ans, de doubler Giro et Vuelta, on a vu que c'était une préparation qui se réalise plutôt bien, qu'on maîtrise plutôt bien. Donc l'idée c'est de partir avec ces deux objectifs pour lui cette année et je pense qu'on aura de quoi être ambitieux et aller chercher deux top 5 j'espère ».