Cyclisme : Les révélations du coach de Jonas Vingegaard

Tim Heemskerk est l'entraîneur de Jonas Vingegaard depuis son arrivée sous les couleurs de Visma-Lease A Bike. A l'occasion d'un entretien accordé à Wielerflits, et rapporté par cyclismactu.net, le coach de l'équipe hollandaise est revenu en détail sur la personnalité du champion danois, permettant de mieux le comprendre et cerner son caractère.

« J’ai vite compris qu’il était quelqu’un qui préfère rester en arrière-plan plutôt que d’être au centre du groupe » Au sujet de leur rencontre, Heemskerk a ainsi raconté : « Je ne savais pas qui il était. Je l’ai trouvé un peu en retrait dans la pièce. J’ai vite compris qu’il était introverti, quelqu’un qui préfère rester en arrière-plan plutôt que d’être au centre du groupe. Dans le calme. Nos caractères introvertis se correspondent. Une certaine confiance s’est installée très rapidement entre nous ». Selon Heemskerk, la personnalité effacée et plutôt angoissée du Danois a fait qu'il n'est pas immédiatement entré dans les écrans radar du staff comme un leader potentiel sur le Tour de France : « Nous n’avions aucune idée du type de coureur qu’il deviendrait. Qu’il gagne deux fois le Tour de France ? Non, jamais nous n’aurions imaginé cela à l’époque. J’ai rapidement compris que Jonas avait encore énormément à apprendre. À l’entraînement, par exemple, il mettait simplement de l’eau dans son bidon. Lors de sa première course, la Ruta del Sol, on a vu qu’il était encore très nerveux en course. Ce stress limitait ses performances. Un jour qu'il venait de prendre le maillot de leader sur le Tour de Pologne, le stress l’a empêché de dormir toute la nuit, ce qui a nui à sa récupération le lendemain ».