Marion Rousse partage son mari, «il en a besoin»

Connu pour son authenticité et sa proximité avec le public, Julian Alaphilippe jouit d’une grosse cote de popularité. Il y a quelques années, Marion Rousse, consultante pour France Télévisions mais également compagne du cycliste, avait évoqué dans les colonnes du Parisien cette relation forte avec les fans.
Depuis 2020, Marion Rousse partage la vie de Julian Alaphilippe. Un couple médiatique puisque l’ancienne cycliste commente chaque année le Tour de France et dirige désormais l’épreuve féminine de la Grande Boucle. De son côté, Julian Alaphilippe est le plus populaire des coureurs tricolores, obligeant Marion Rousse à le « partager » avec le public.
« C’est lui qui fait parfois le premier pas vers le public »
« Partager son compagnon avec des millions de Français ? (Éclat de rire) Ça fait chaud au cœur. Julian aime sincèrement les gens. Je crois même qu’il serait moins performant s’il n’avait pas tous ces encouragements, confiait Marion Rousse en 2021, dans un entretien accordé au Parisien. Ce n’est pas le coureur qui, en descendant du bus, fera semblant de regarder ses chaussures pour ne pas faire de selfies s’il voit 15 gamins. C’est même lui qui fait parfois le premier pas vers le public. Quand je le vois ainsi, je l’admire. Il en a besoin. Alors oui, je le partage, mais il est quand même à moi (sourire) ! »
« On voit que c'est un hypersensible »
Passionné de cyclisme, Michel Drucker avait expliqué la grande popularité de Julian Alaphilippe. « C’est un type populaire et qui n'a pas oublié ses racines. En plus, c'est un battant comme Bernard Hinault. C'est ce type de champion que les gens aiment, confiait l’animateur en 2020, auprès du Parisien. Il ressemble aux Français. Sa peine, quand il a dédié sa victoire à son papa, décédé le jour où le Tour aurait dû partir en juin, était touchante. On voit que c'est un hypersensible. Les gens voient qu'il est heureux avec Marion Rousse. C'est un joli couple discret. »