Marion Rousse partage son mari, «il en a besoin»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour son authenticité et sa proximité avec le public, Julian Alaphilippe jouit d’une grosse cote de popularité. Il y a quelques années, Marion Rousse, consultante pour France Télévisions mais également compagne du cycliste, avait évoqué dans les colonnes du Parisien cette relation forte avec les fans.

Depuis 2020, Marion Rousse partage la vie de Julian Alaphilippe. Un couple médiatique puisque l’ancienne cycliste commente chaque année le Tour de France et dirige désormais l’épreuve féminine de la Grande Boucle. De son côté, Julian Alaphilippe est le plus populaire des coureurs tricolores, obligeant Marion Rousse à le « partager » avec le public.

« C’est lui qui fait parfois le premier pas vers le public » « Partager son compagnon avec des millions de Français ? (Éclat de rire) Ça fait chaud au cœur. Julian aime sincèrement les gens. Je crois même qu’il serait moins performant s’il n’avait pas tous ces encouragements, confiait Marion Rousse en 2021, dans un entretien accordé au Parisien. Ce n’est pas le coureur qui, en descendant du bus, fera semblant de regarder ses chaussures pour ne pas faire de selfies s’il voit 15 gamins. C’est même lui qui fait parfois le premier pas vers le public. Quand je le vois ainsi, je l’admire. Il en a besoin. Alors oui, je le partage, mais il est quand même à moi (sourire) ! »