Cyclisme : Il révèle la clé de la motivation de Pogacar

Mauro Gianetti, le manager général de l'équipe UAE Team Emirates, est celui qui a recruté Tadej Pogacar au sein de la formation émiratie et dirigé depuis en compagnie du directeur sportif principal Joxean Fernandez-Matxin. Il connaît donc le champion slovène mieux que quiconque. A l'occasion d'un long entretien avec le média hollandais Wielerflits, il a révélé ce qui pour lui constituait la clé de la motivation toujours maximale de Pogacar, alors qu'il a déjà presque tout gagné dans sa carrière.

« C'est pour cela que nous voyons peut-être actuellement le meilleur coureur de tous les temps » Gianetti a en effet déclaré dans des propos rapportés par le site cyclinguptodate.com : « Tadej aime cette compétition avec de grands rivaux. Tout d'abord parce qu'il a beaucoup de respect pour eux. Mathieu Van der Poel est un ami, mais ils combattent pour voir qui est le meilleur sur les classiques. Ils se respectent. C'est la même chose avec Vingegaard et Roglic sur le Tour. Il y a le respect, mais aussi ce besoin d'adversité pour sortir le meilleur de lui-même. Cela rend le cyclisme plus excitant pour lui. Il veut gagner contre les meilleurs, pas quand il n'y a pas de match. C'est pour cela que nous voyons actuellement peut-être le meilleur coureur de tous les temps ».