Cyclisme - Tour de France : Le jour qui pourrait tout changer pour Evenepoel face à Pogacar...

Alors qu'il se lance dans une lutte frontale avec Tadej Pogacar pour la conquête du Tour de France en 2026, Remco Evenepoel sait qu'il peut s'appuyer sur un atout de taille : il est un cran au-dessus du Slovène en contre-la-montre, comme il l'a démontré de manière éclatante lors des derniers championnats du monde au Rwanda. A l'occasion d'un entretien avec Sporza.be, Evenepoel est revenu sur un événement qui pourrait avoir une grande importance à l'avenir...

En 2026, Remco Evenepoel, et avec lui sa nouvelle équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe, s'est lancé un défi de taille : détrôner Tadej Pogacar sur le Tour de France. Le champion belge mesure assurément la difficulté de la mission, mais il apparaît déterminé à la jouer à fond, d'autant qu'il sait disposer d'un atout loin d'être négligeable : il domine le Slovène en contre-la-montre.

« Cette mentalité du "jamais de la vie", je l'ai ressentie lors du Mondial contre-la-montre » Et dans le registre, la domination éclatante d'Evenepoel lors des championnats du monde au Rwanda, où il avait rattrapé puis dépassé Pogacar à quelques encablures de l'arrivée, pourrait marquer un virage important pour le Belge d'un point de vue psychologique. En le terrassant de la sorte, Remco Evenepoel a assurément brisé un tabou, se prouvant à lui-même qu'il existait une marge de manoeuvre pour vaincre Pogacar.