Cyclisme : Un équipier de Pogacar livre ses vérités sur Ayuso !

Alexandre Higounet

Alors qu'il était programmé pour devenir un jour le successeur de Tadej Pogacar chez UAE et qu'il était appelé à grandir progressivement dans son ombre, Juan Ayuso, le grand espoir espagnol, a finalement quitté l'équipe UAE Team Emirates cet hiver pour s'engager avec la formation Lidl-Trek, où il sera appelé à un rôle de leader sur le Tour de France. Et pour Florian Vermeersch, lieutenant de Pogacar sur les Flandriennes, cela ne doit rien au hasard...

L'an dernier à la même époque, Joxean Matxin-Fernandez, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, avait clairement installé Juan Ayuso dans un rôle de premier lieutenant de Tadej Pogacar, dans l'idée de le voir prendre un jour la succession du Slovène lorsque son règne arrivera sur sa fin. Matxin-Fernandez avait alors indiqué que la question n'était pas de savoir si Ayuso allait gagner un Grand Tour, mais plutôt quand.

« Pogacar est un gars super décontracté et un coéquipier exceptionnel » Un an plus tard, le grand espoir espagnol ne fait plus partie de l'équipe UAE, ayant été transféré au sein de la formation Lidl-Trek, où l'attend un rôle de leader sur le Tour de France. Si l'on en croit les propos de Florian Vermeersch, le premier lieutenant de Tadej Pogacar sur les classiques flandriennes, le départ d'Ayuso ne doit rien au hasard.