Cyclisme : Un équipier de Pogacar livre ses vérités sur Ayuso !

Alors qu'il était programmé pour devenir un jour le successeur de Tadej Pogacar chez UAE et qu'il était appelé à grandir progressivement dans son ombre, Juan Ayuso, le grand espoir espagnol, a finalement quitté l'équipe UAE Team Emirates cet hiver pour s'engager avec la formation Lidl-Trek, où il sera appelé à un rôle de leader sur le Tour de France. Et pour Florian Vermeersch, lieutenant de Pogacar sur les Flandriennes, cela ne doit rien au hasard...
L'an dernier à la même époque, Joxean Matxin-Fernandez, le directeur sportif principal de l'équipe UAE Team Emirates, avait clairement installé Juan Ayuso dans un rôle de premier lieutenant de Tadej Pogacar, dans l'idée de le voir prendre un jour la succession du Slovène lorsque son règne arrivera sur sa fin. Matxin-Fernandez avait alors indiqué que la question n'était pas de savoir si Ayuso allait gagner un Grand Tour, mais plutôt quand.
Un an plus tard, le grand espoir espagnol ne fait plus partie de l'équipe UAE, ayant été transféré au sein de la formation Lidl-Trek, où l'attend un rôle de leader sur le Tour de France. Si l'on en croit les propos de Florian Vermeersch, le premier lieutenant de Tadej Pogacar sur les classiques flandriennes, le départ d'Ayuso ne doit rien au hasard.
Vermeersch a ainsi indiqué, dans des propos rapportés par le quotidien sportif espagnol Marca : « Ayuso n’est pas vraiment mon meilleur ami, mais je ne le connais pas très bien non plus. J’étais en stage d’entraînement avec lui, et il avait toujours 20 mètres d’avance sur le groupe. Il n'est donc pas vraiment un coureur collectif. Pogacar est un gars super décontracté et un coéquipier exceptionnel. Je l'ai tout de suite compris lors du premier stage d'entraînement de l'équipe à Abou Dhabi l'an dernier. Il adore créer un esprit d'équipe. Ayuso ? J’ai entendu dire qu’il est bon avec ses coéquipiers lorsqu’ils sont dans sa roue et que tout se passe bien, mais que lorsqu’il est en difficulté ou qu’il doit rendre la pareille, comme lors du Giro l'an dernier, les choses tournent généralement mal ».