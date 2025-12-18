Cyclisme : Pogacar au départ ? Le patron de la Vuelta optimiste...

Alexandre Higounet

En fin de semaine dernière, alors que l'équipe UAE était réunie en Espagne du côté de Benidorm pour son premier camp d'entraînement, Tadej Pogacar avait annoncé son programme pour les six premiers mois de la saison. Comme prévu, il prévoit une campagne des classiques intense, avec notamment les grands objectifs Milan San Remo et Paris-Roubaix, avant une préparation pour le Tour de France.

Compatible ou pas avec l'objectif d'un troisième titre mondial d'affilée ? Pour la deuxième partie de saison, Tadej Pogacar est resté plus flou. Il y a quelques semaines, l'équipe UAE avait laissé entendre qu'il ne participerait probablement pas à la Vuelta. Le parcours à nouveau exigeant des championnats du Monde à Montréal offre en effet au Slovène une opportunité unique de jouer un troisième titre mondial d'affilée, ce qui serait historique, et du côté de l'équipe UAE on estimait alors qu'une participation préalable au Tour d'Espagne pourrait trop entamer ses réserves, surtout en fin de saison.