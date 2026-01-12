60 000€ : L'OM prend une décision radicale !

Avant de penser à recruter, l'OM doit vendre en ce mois de janvier. Deux départs semblent d'ailleurs se profiler sur la Canebière, ceux de Robinio Vaz et Darryl Bakola. Deux joueurs que le club phocéen souhaitait pourtant garder en les prolongeant. Des offres qui ont toutefois été refusées et voilà qu'à l'OM, on serait désormais très clair...
Agés de 18 ans, Robinio Vaz et Darryl Bakola semblaient incarner l'avenir de l'OM. Voilà que c'est finalement loin du club phocéen que les deux joueurs devraient poursuivre leur carrière. En effet, en ce mercato hivernal, les départs des Olympiens semblent plus que jamais se préciser alors que Vaz et Bakola ont refusé une offre de prolongation de l'OM.
Pas d'offre revue à la hausse !
Initialement, l'OM voulait donc garder et prolonger Robinio Vaz et Darryl Bakola. Pour cela, le club phocéen aurait fait une offre avec à la clé un salaire mensuel de 60 000€. Des propositions refusées par les Olympiens. Pas question pour l'OM de revenir à la charge. Selon La Provence, Pablo Longoria et Medhi Benatia n'auraient pas l'intention de revoir à la hausse leur proposition.
Des transferts qui vont rapporter gros ?
Pour Darryl Bakola et Robinio Vaz, on se dirigerait donc tout droit vers un départ de l'OM en ce mois de janvier. De quoi financer le mercato hivernal du club phocéen puisqu'ils devraient rapporter une jolie somme. Annoncé avec insistance à l'AS Rome, Vaz aurait aussi des touches en Angleterre et en Allemagne. De son côté, Bakola serait dans les petits papiers de Chelsea, Arsenal, Newcastle, Aston Villa, Francfort ainsi que des clubs saoudiens.