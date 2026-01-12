PSG - Luis Enrique : Sa rupture a fuité dans la presse ?

La rédaction

Entre le PSG et Luis Enrique, c'est l'amour fou depuis le premier regard. Si bien que le club parisien a pris la décision de rallonger une première fois son contrat l'année dernière. Ce qui n'empêche pas certains médias étrangers de spéculer sur son avenir loin du club parisien. En conférence de presse, Enrique s'est montré clair sur les rumeurs de rupture qui l'envoient en Angleterre. Que doit-il faire ? C'est notre sondage du jour !

Intertitre 1 Luis Enrique a déposé ses valises au Campus PSG, littéralement, le 5 juillet 2023 avant de trouver un domicile pour lui et sa famille. Depuis, le technicien espagnol a prolongé son contrat à Paris l'année dernière jusqu'en juin 2027 et a tout raflé avec le club merengue. Néanmoins, des spéculations sur son avenir et notamment pour éteindre des feux sur des bancs de touche en Angleterre font occasionnellement la Une des journaux.

«Il y a beaucoup de fake news» Au point où Luis Enrique a été interrogé sur la question de sa continuité au PSG en conférence de presse dimanche. De quoi faire dégoupiller le patron du vestiaire du Paris Saint-Germain le match de coupe nationale de son équipe. « Ce sont des rumeurs, tout le temps autour du PSG. On est habitués, c'est privé et ça le restera. Il y a beaucoup de fake news. C'est important de déstabiliser les joueurs et l'équipe mais rien de ça ne va se passer. C'est normal d'avoir des négociations mais ça reste privé, nous savons ce que nous voulons et c'est le plus important. En ce sens, on est tranquilles et calmes. Normalement tu dois gérer les problèmes sur la pelouse mais en ce moment on cherche à nous déstabiliser à l'extérieur avec des fake news. Mais rien avoir avec notre équipe ».