Mercato - OM : «Club pas assez stable», ce joueur regrette d’avoir signé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Débarquer dans un club aussi bouillant que l'OM n'a jamais été une mince affaire, même pour un joueur professionnel disposant d'un gros CV et d'une expérience importante du plus haut niveau. Cet ancien défenseur (ou milieu défensif) de l'équipe de France en est le parfait exemple, lui qui annonce avoir amèrement regrette d'avoir signé à l'OM au cours de sa carrière.

L'OM est actuellement en quête de stabilité sportive alors que son effectif est largement modifié à chaque période de mercato, mais ce problème ne semble pas dater d'hier. Un ancien joueur réputé de l'équipe de France (6 sélections), qui a notamment porté les couleurs du PSG et du Milan AC durant sa carrière, avait débarqué à l'OM à l'été 2000. Un transfert qui était censé profiter aux deux parties, mais finalement, ce joueur annonce avoir amèrement regretté d'avoir signé à l'OM à cette époque. Il s'agit de Bruno N'Gotty.

OM : L’étrange réponse du vestiaire à la colère des supporters, «ils ont le droit, mais...» https://t.co/oRQ7AgXd9S — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Ce n'était pas le bon endroit, ni le bon moment » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en novembre 2025, N'Gotty s'est lâché sur l'OM : « Un club où je n’aurais pas dû aller ? L'OM. Ce n'était pas le bon endroit, ni le bon moment. Le club n'était pas assez stable. Je revenais de Milan, un club remarquablement structuré, et je passais à un club qui essayait de se structurer et qui avait utilisé trois ou quatre entraîneurs dans la saison. La deuxième année, Bernard Tapie est revenu, je me suis retrouvé dans un loft et un imprésario a essayé de m'envoyer en Turquie... Mais je suis parti en prêt à Bolton, et je suis resté huit saisons en Angleterre », confie celui qui a porté les couleurs de l'OM entre 2000 et 2002.