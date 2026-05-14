Transfert de Greenwood : «L’OM est prisonnier», un journaliste annonce deux galères dans ce dossier !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été étant donné que l'OM se trouve dans une situation financière très délicate, Mason Greenwood pourrait permettre de renflouer les caisses. Mais il semblerait que la direction du club phocéen se heurte à deux problèmes inattendus concernant la vente de Greenwood cet été...

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2029 avec l'OM, Mason Greenwood (24 ans) semble bien parti pour changer d'air lors du prochain mercato estival. L'attaquant anglais, qui avait été recruté en provenance de Manchester United en 2024 pour 30M€, devra impérativement être vendu afin de rapporter des liquidités à l'OM, en grande difficulté sur le plan financier étant donné que la qualification en Ligue des Champions n'a pas été validée cette saison. Mais quelles options se présentent pour le futur de Greenwood ?

« Il ne veut pas partir en Arabie saoudite » Le journaliste Thomas Bonnavent a évoqué deux soucis de taille au micro de L’Équipe du soir pour l'OM dans ce dossier Mason Greenwood, puisque l'Anglais refuserait d'aller en Arabie Saoudite et que les prétendants ne seraient pas encore au rendez-vous : « Aujourd’hui, la réalité est que l’OM est en position de force par rapport à Mason Greenwood. Il y a une situation financière qui va devoir être géré cet été et avec seulement 40 % du transfert qui va repartir à Manchester United, le marché de Mason Greenwood n’est pas aussi large que prévu. Et lui ne veut pas partir en Arabie saoudite. L’OM est en position de force pour le garder, mais aussi prisonnier de ce que représente Mason Greenwood, sportivement et dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Le débat de Greenwood ne doit pas être la priorité de l’été, mais est un cas très intéressant avec plusieurs tiroirs », indique le journaliste.