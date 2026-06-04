Finales NBA - «J’ai été mauvais» : Wembanyama passe au travers, son retour va faire très mal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une première qui n’a pas connu la fin heureuse qu’il espérait. Le match 1 des Finales NBA opposant les Spurs aux New York Knicks s’est déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi à San Antonio. Victor Wembanyama a fait preuve d’une maladresse assez rare qui n’a pas aidé son équipe à empêcher la défaite concédée contre les champions de la Conférence Est dans ces Play-Offs (105-95). Après avoir fait son mea culpa, Wembanyama a déjà pris rendez-vous pour la suite.

Victor Wembanyama vivait sa première fois. Au Frost Bank Center, soit à domicile, le meilleur défenseur de l’année recevait avec ses Spurs les New York Knicks dans le cadre du match 1 de ces Finales NBA. Pour ce remake de la série de 1999 remportée par la franchise de San Antonio, les hommes de Mitch Johnson ont fini par céder la victoire aux visiteurs de New York (105-95) bien que les Spurs ont compté jusqu’à 14 points d’avance dans cette opposition.

«J'ai été mauvais ce soir, ce n'est pas plus compliqué que ça» Pour sa part, Victor Wembanyama a marqué 12 points en prenant 12 rebonds. Cependant, le pivot des San Antonio Spurs a fait preuve de pas mal de maladresse avec un bilan de 6/21 au tir seulement, bien loin de ses standards habituels. Une maladresse qui a donc coûté cher aux Spurs. En conférence de presse d’après-match dans la nuit de mercredi à jeudi, Wemby a pris ses responsabilités. « Nous avons le temps de travailler dessus. Chaque équipe joue différemment, on va y remédier. J'ai été mauvais ce soir, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je pense qu'on a laissé filer le match ».

«Il faut juste bien faire les choses. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet» Pourrait-il avoir laissé la pression de ce que représentait cette première finale NBA du haut de ses 22 ans prendre le meilleur sur lui ? Victor Wembanyama ne s’est pas caché au cours de son point presse relayé par RMC Sport. « Oui bien sûr que j'ai ressenti quelque chose de spécial mais rien de proche de ce qui pourrait être une excuse. Ce n'était pas un facteur de ma performance. Je ne me reproche rien, je ne suis pas inquiet le moins du monde. Ce n'est pas qu'il y a tant de choses à changer, je dois juste jouer de manière normale. Il faut juste bien faire les choses. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet ».