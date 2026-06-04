Coupe du Monde - Déjà deux polémiques pour l'équipe de France : Le président de la FFF prend la parole

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La Coupe du monde se rapproche pour l’équipe de France qui est actuellement en pleine préparation. Mais voilà que ces derniers jours, deux polémiques ont notamment secoué l’actualité des Bleus, à savoir l’histoire des primes allouées aux Bleus pour la compétition ainsi que les places disponibles pour les familles. Deux sujets sur lesquels Philippe Diallo, président de la FFF, s’est exprimé.

Une fois n’est pas coutume, la préparation de l’équipe de France à la Coupe du monde est émaillée par quelques polémiques. Il a notamment été questions des primes des Bleus pour la compétition. Alors que la FFF voudrait les diminuer, ça n’a pas forcément été compris dans le vestiaire de Didier Deschamps. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que les joueurs de l’équipe de France auraient également grogné face au peu de places allouées pour les familles.

« J'attends leur retour, qu'ils me fassent part de leurs demandes » A l’occasion d’un entretien accordé ce jeudi à L’Equipe, Philippe Diallo a pris la parole sur ces deux sujets chauds pour l’équipe de France. Pour ce qui est des primes, le président de la FFF a alors répondu : « Où en est-on concernant les primes des joueurs de l'équipe de France pour la Coupe du monde ? J'ai eu un échange avec eux. Cela s'est passé dans un bon climat. Maintenant, j'attends leur retour, qu'ils me fassent part de leurs demandes afin que l'on puisse s'ajuster le plus rapidement possible avant que l'on parte aux États-Unis. (…) Je leur ai fait une proposition. Je ne parle pas de baisse ou du contenu de ma proposition. Maintenant, ils discutent entre eux pour voir la contre-proposition éventuellement qu'ils feront. J'espère que l'on se mettra très vite d'accord. On s'est fixé le 10 juin comme échéance ultime, le moment où l'équipe s'envolera aux États-Unis. À ce moment-là, toutes les contingences logistiques seront finalisées afin que l'équipe n'ait plus qu'à se concentrer sur le tournoi final. Et faire une grande Coupe du monde ».