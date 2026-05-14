Zidane a tout fait pour éjecter Deschamps, «on me l’a confirmé» : Les accusations lâchées chez Cyril Hanouna !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France cet été, Zinedine Zidane semble attendre patiemment son heure depuis plusieurs années. Et selon les révélations du journaliste Gilles Verdez dans l'émission de Cyril Hanouna, l'ancien entraîneur du Real Madrid aurait même tout tenté pour éjecter Deschamps auparavant.

Didier Deschamps vit ses ultimes semaines dans la peau du sélectionneur de l'équipe de France et s'apprête donc à passer la main au terme de la Coupe du Monde 2026, et ce après quatorze ans de règne à ce poste. Sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, c'est donc Zinedine Zidane qui devrait lui succéder à la tête des Bleus cet été, et tout sera déjà réglé en coulisses entre la Fédération Française de Football et l'ancien entraîneur du Real Madrid, libre de tout contrat depuis 2021.

Verdez ne veut pas de Zidane en équipe de France Présent sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna TBT9 mardi, le journaliste Gilles Verdez a expliqué pourquoi il n'était pas forcément favorable à cette nomination de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France : « Est-ce que ça me plaît que Zidane devienne sélectionneur de l’équipe de France ? Non, je suis pro-Deschamps depuis toujours. Je l’aurais laissé à vie. Il va partir avec les honneurs, mais pour moi il y a Deschamps et advienne que pourra », a-t-il indiqué, avant de lâcher une grosse accusation à l'encontre de Zidane.