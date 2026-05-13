Équipe de France : L’éviction de Kylian Mbappé est réclamée sur CNews pour la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a conforté sa position anti-Rassemblement National à l’occasion d’une entrevue avec le magazine Vanity Fair publiée mardi. Ce qui a eu le mérite d’agacer le parti politique dont son président Jordan Bardella sur les réseaux sociaux. Les témoignages se multiplient dont un émis sur CNews par le biais duquel la non-sélection du capitaine de l’équipe de France pour la Coupe du monde a été réclamée.

Mardi, Vanity Fair a publié sa longue interview effectuée avec Kylian Mbappé. Pendant sa discussion avec le magazine, le capitaine de l’équipe de France a évoqué son combat qu’il avait rendu public pendant les élections législatives de 2024 de combattre la montée des extrêmes et surtout du Rassemblement National. « Moi, ça me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes ».

«Les équipes dont il part jouent mieux sans lui. On a tout ce qu’il faut (…) pour faire une Coupe du monde magnifique» Une sortie médiatique qui n’est certainement pas passée inaperçue au RN. Jordan Bardella a pris son téléphone pour répondre au champion du monde et star du Real Madrid. « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) », a lâché le président du Rassemblement National. Mardi, Geoffroy Lejeune se trouvait sur le plateau de l’émission de Pascal Praud sur CNews et a fait passer un message lourd de sens au sélectionneur des Bleus : Didier Deschamps. « J’aimerais bien que Deschamps ne prenne pas Mbappé dans la liste pour la Coupe du monde. Les équipes dont il part jouent mieux sans lui. On a tout ce qu’il faut avec (Ousmane) Dembélé, (Bradley) Barcola, Désiré Doué, (Michael) Olise, Rayan Cherki pour faire une Coupe du monde magnifique. Et par ailleurs, il a fait quelque chose de très choquant pendant les matchs de préparation aux États-Unis : il est entré sur le terrain en piquant le brassard de capitaine à N’Golo Kanté qui est un garçon qui a l’air absolument humble et gentil, qui a été capitaine alors qu’il était sur le retour, il a exigé de prendre le brassard de capitaine, ce qui est un peu une humiliation ».