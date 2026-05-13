Équipe de France - Zidane contre Deschamps : Le débat enflammé entre Riolo et Verdez chez Hanouna !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cet été, une passation de pouvoirs va être effectué. Une fois la Coupe du monde terminée, Didier Deschamps se retirera et Zinedine Zidane devrait reprendre le flambeau. Un changement qui ne plaît pas à Gilles Verdez et qui a engendré un débat assez inattendu avec Daniel Riolo pendant l’émission de Cyril Hanouna sur W9.

Quatorze années après sa prise de fonctions, c’est le chant du cygne pour Didier Deschamps. La Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada entre le 11 juin et le 19 juillet prochain sera l’ultime compétition de « DD » dans son costume de sélectionneur de l’équipe de France avant de, selon toute vraisemblance, céder sa place à Zinedine Zidane. Daniel Riolo était l’invité de TBT9 mardi et a demandé au journaliste Gilles Verdez si le fait de voir Zidane succéder à Deschamps était quelque chose qui lui plaisait. « Non, je suis pro-Deschamps depuis toujours. Je l’aurais laissé à vie. Il va partir avec les honneurs, mais pour moi il y a Deschamps et advienne que pourra ».

«Ce n’est pas que je n’aime pas Zidane, c’est que je n’ai pas aimé comment depuis des années il tente de prendre la place de Deschamps» Après cette déclaration, Cyril Hanouna a diffusé une capture d’écran de la moue de Gilles Verdez au moment où Daniel Riolo s’exprimait quelques minutes plus tôt. L’occasion pour l’éditorialiste de remettre une pièce dans la machine qui a instantanément créé un gros débat. « Il fait la gueule parce que je crois qu’il n’aime pas Zidane ». Sans attendre, le journaliste démentait en défendant sa position. « Ce n’est pas que je n’aime pas Zidane, c’est que je n’ai pas aimé comment depuis des années il tente de prendre la place de Deschamps ». Diffamation selon Daniel Riolo, « mais jamais de la vie, c’est faux ça ». Alors que Gilles Verdez a assuré l’authenticité de cette information renvoyant Riolo à son bouquin qu’il n’a pas pris la peine de lire. « Si, je l’ai écris dans un livre, si vous l’aviez lu... ».