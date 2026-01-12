Kylian Mbappé : Le plan drague qui tombe à l'eau...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'emblématique tenue blanche du Real Madrid génère des émotions à tous les fans de football, qu'elles soient positives ou négatives. Le club merengue a accueilli Kylian Mbappé à l'été 2024, qui réalisait un rêve de jeunesse. D'autres sont sur la même longueur d'ondes que la star du football français, à l'instar de Lennart Karl. Néanmoins, son agent a remis les pendules à l'heure.

« J'espère que cela restera entre nous. Le FC Bayern est un très grand club. C'est un rêve d'y jouer. Mais un jour, je veux absolument aller au Real Madrid. C'est le club de mes rêves, mais cela restera entre nous ». Au cours d'une rencontre avec des supporters du Bayern Munich, Lennart Karl tenait un discours cash sur ses ambitions futures. La jeune pépite allemande de 17 ans brillant en Bavière aimerait porter la tunique merengue du Real Madrid à l'avenir et donc d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

«Il a peut-être commis une petite erreur de communication» Une prise de parole qui n'est pas restée sans réponse au Bayern Munich. Puisque son entraîneur en personne, à savoir Vincent Kompany, s'est confié en conférence de presse sur cette erreur de communication de la part du milieu de terrain offensif. « Il a peut-être commis une petite erreur de communication, mais à 17 ans, il reste concentré sur l'essentiel. Il a fait une très bonne semaine d’entraînement ».