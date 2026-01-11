Kylian Mbappé : Sa mère prête à dire stop !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pleinement concentré sur ce qu’il doit faire avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a également un oeil sur les résultats du SM Caen. Actionnaire majoritaire du club normand, le Français a vécu des derniers mois agités étant donné les résultats catastrophiques de l’équipe. Mbappé n’a d’ailleurs pas été épargné par les critiques. Celles-ci ont été violentes, au point même de pousser sa mère, Fayza Lamari, à vouloir tout arrêter.

Alors que le SM Caen rêvait en grand suite à l’arrivée de Kylian Mbappé comme actionnaire majoritaire, c’est finalement un calvaire jusqu’à présent. Reléguée en National, la formation normande galère et forcément, les supporters ne sont pas contents. Ainsi, au cours des derniers mois, Mbappé a subi la colère des fans du Stade Malherbe, étant ainsi la cible de certaines banderoles piquantes.

Mbappé retient sa mère ! Et pour la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, c’était visiblement trop. En effet, comme l’explique La Tribune Dimanche, cette dernière, impliquée dans la gestion du SM Caen, souhaitait s’en aller face à toutes les critiques. Finalement, Fayza Lamari est toujours là et pour cause, Mbappé a réussi à faire changer d’avis sa mère.