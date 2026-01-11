Kylian Mbappé : Sa mère prête à dire stop !

Pleinement concentré sur ce qu’il doit faire avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a également un oeil sur les résultats du SM Caen. Actionnaire majoritaire du club normand, le Français a vécu des derniers mois agités étant donné les résultats catastrophiques de l’équipe. Mbappé n’a d’ailleurs pas été épargné par les critiques. Celles-ci ont été violentes, au point même de pousser sa mère, Fayza Lamari, à vouloir tout arrêter.
Alors que le SM Caen rêvait en grand suite à l’arrivée de Kylian Mbappé comme actionnaire majoritaire, c’est finalement un calvaire jusqu’à présent. Reléguée en National, la formation normande galère et forcément, les supporters ne sont pas contents. Ainsi, au cours des derniers mois, Mbappé a subi la colère des fans du Stade Malherbe, étant ainsi la cible de certaines banderoles piquantes.
Mbappé retient sa mère !
Et pour la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, c’était visiblement trop. En effet, comme l’explique La Tribune Dimanche, cette dernière, impliquée dans la gestion du SM Caen, souhaitait s’en aller face à toutes les critiques. Finalement, Fayza Lamari est toujours là et pour cause, Mbappé a réussi à faire changer d’avis sa mère.
« C'était vraiment très bien de la rencontrer »
Fayza Lamari n’a donc finalement pas quitté le bateau du SM Caen. D’ailleurs, il y a quelques jours, elle a notamment rencontré Christophe Vaucelle, patron d’un groupe de supporters normands. Un rendez-vous à propos duquel il expliquait : « C'était vraiment très bien de la rencontrer. On s'est dit les choses que l'on avait à se dire. On a commencé par les mauvaises, comme ça c'était fait. Cette réunion s'est très bien déroulée. C'était très intéressant et on est repartis assez confiant sur la suite pour le club. Après, on sait que le côté positif, c'est qu'ils remettent vraiment le club financièrement à flot. C'est très important. Ils sont bien sûr conscients - la preuve puisqu'ils ont changé d'entraîneur - que sportivement cela n'était pas bon ».