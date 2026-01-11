Kylian Mbappé dézingué, il s’explique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2024, Kylian Mbappé décidait d’investir plusieurs millions d’euros du côté du SM Caen pour en devenir l’actionnaire majoritaire. Mais voilà que du côté de la Normandie, ça ne s’est pas très bien passé ces derniers mois. Les supporters caennais n’ont ainsi pas hésité à déverser leur colère sur Mbappé. Le joueur du Real Madrid a ainsi été visé par de nombreuses attaques, mais voilà que « ce n’était pas méchant ».

Kylian Mbappé et le SM Caen, c’est une histoire qui a commencé il y a plusieurs années déjà. Proche de rejoindre le club normand avant de finalement signer avec l’AS Monaco, le Français a décidé de s’unir tout de même au Stade Malherbe. C’est ainsi qu’il en est devenu l’actionnaire majoritaire moyennant 20M€. Un investissement qui n’a pas toutefois pas épargné Mbappé des critiques des supporters du SM Caen.

« Mbappé, le SMC n’est pas ton jouet » En effet, la saison dernière a été un enfer pour le SM Caen et ses supporters. La formation normande a fini dernière de Ligue 1 et a donc été reléguée en National. Forcément, la colère a grondé dans les tribunes et Kylian Mbappé en a pris pour son grade. Plusieurs banderoles à l’encontre du joueur du Real Madrid avaient alors été déployées et l’une d’entre elles disait notamment : « Mbappé, le SMC n’est pas ton jouet ».