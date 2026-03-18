PSG : Accusé par Daniel Riolo et d’autres journalistes, un Parisien lâche une réponse pour se défendre

Ce mardi, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Déjà vainqueur à l’aller, le club de la capitale a enfoncé Chelsea en s’imposant en Angleterre (0-3). Une rencontre suite à laquelle un joueur de Luis Enrique s’est d’ailleurs permis de répondre à certaines accusations dont il a pu faire l’objet dernièrement.
Tenant du titre, le PSG sera au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions. Bénéficiant d’une avance de 3 buts après le match aller, le club de la capitale a un peu plus enfoncer Chelsea ce mardi soir (3-0). Et comme il y a une semaine, Khvicha Kvaratskhelia s’est montré décisif pour permettre au PSG de s’imposer et se qualifier. Buteur, le Géorgien confirme alors un peu plus le constat établi depuis un moment : Kvaratskhelia est plus décisif en Ligue des Champions qu’en Ligue 1.
« Il le dit sans arrêt lui c’est les gros matchs qui le font kiffer »
Face à cela, Khvicha Kvaratskhelia a d’ailleurs subi certaines accusations, se voyant ainsi reprocher le fait de choisir ses matchs et de se donner davantage lors des grands matchs de Ligue des Champions. Ils ont été nombreux à dire cela de l’attaquant du PSG dont Daniel Riolo. Après le match aller face à Chelsea, il expliquait au micro de RMC : « Kvara, sur ce qu'il montrait, il méritait le banc. Si être le banc ça l'énerve et comme il le dit sans arrêt lui c’est les gros matchs qui le font kiffer il aime la lumière, vas y rentre. Il rentre, il est énervé, il a mis une frappe de malade et en fin de match il a mis un but important ».
« Je ne pense pas comme ça »
Après la qualification du PSG, Khvicha Kvaratskhelia a d’ailleurs été interrogé sur ce sujet. Choisit-il vraiment ses matchs comme Daniel Riolo et d’autres ont pu dire ? Au micro de Canal+, le Géorgien a alors été très clair, assurant : « Non, je ne pense pas comme ça. Je pense que j'essaie de jouer de la même façon à chaque match. Parfois c'est difficile, mais c'est pour ça que j'essaie de travailler dur. Je veux montrer à chaque match que je suis là et que je peux aider l’équipe ».