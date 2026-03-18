PSG : Accusé par Daniel Riolo et d’autres journalistes, un Parisien lâche une réponse pour se défendre

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Déjà vainqueur à l’aller, le club de la capitale a enfoncé Chelsea en s’imposant en Angleterre (0-3). Une rencontre suite à laquelle un joueur de Luis Enrique s’est d’ailleurs permis de répondre à certaines accusations dont il a pu faire l’objet dernièrement.

Tenant du titre, le PSG sera au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions. Bénéficiant d’une avance de 3 buts après le match aller, le club de la capitale a un peu plus enfoncer Chelsea ce mardi soir (3-0). Et comme il y a une semaine, Khvicha Kvaratskhelia s’est montré décisif pour permettre au PSG de s’imposer et se qualifier. Buteur, le Géorgien confirme alors un peu plus le constat établi depuis un moment : Kvaratskhelia est plus décisif en Ligue des Champions qu’en Ligue 1.

Mercato - PSG : «Il ne peut pas rester dans ce rôle», ce départ qui risque de chambouler le vestiaire https://t.co/MTfjJdPK2V — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Il le dit sans arrêt lui c’est les gros matchs qui le font kiffer » Face à cela, Khvicha Kvaratskhelia a d’ailleurs subi certaines accusations, se voyant ainsi reprocher le fait de choisir ses matchs et de se donner davantage lors des grands matchs de Ligue des Champions. Ils ont été nombreux à dire cela de l’attaquant du PSG dont Daniel Riolo. Après le match aller face à Chelsea, il expliquait au micro de RMC : « Kvara, sur ce qu'il montrait, il méritait le banc. Si être le banc ça l'énerve et comme il le dit sans arrêt lui c’est les gros matchs qui le font kiffer il aime la lumière, vas y rentre. Il rentre, il est énervé, il a mis une frappe de malade et en fin de match il a mis un but important ».