«Il a le syndrome Michalak» : Le Stade Toulousain explique le problème qui frappe Antoine Dupont

Axel Cornic

Gravement blessé au genou en mars 2025, Antoine Dupont a enduré une convalescence de presque neuf mois avant de retrouver la compétition. Les débuts ont été très encourageants, mais le demi de mêlée de 29 ans semble subir le contrecoup depuis quelques matchs, avec chose rare... des nombreuses critiques à son encontre.

Entre 2021 et 2025, tout le monde s’extasiait devant Antoine Dupont. Il était au sommet de son art, dépassant chaque fois les limites comme lors de sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais tout s’est arrêté avec une rupture des ligaments croisés, la deuxième au genou droit, qui ne semble pas encore avoir été digérée.

Transferts - UBB : Louis Bielle-Biarrey chez un rival du Top 14 la saison prochaine ? https://t.co/X11npZiA2X — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« On a montré tellement de choses incroyables que dès que tu es un peu moins bon, on te dit médiocre » Les dernières sorties d’Antoine Dupont ont en effet été très loin des attentes et pour la première fois depuis très longtemps, les critiques ont commencé à se faire de plus en plus nombreuses. Interrogé sur ce problème, Clément Poitrenaud a livré sa théorie en s’inspirant notamment d’un certain Frédéric Michalak. « Il est atteint du syndrome Michalak. On a montré tellement de choses incroyables que dès que tu es un peu moins bon, on te dit médiocre. Mais ça restait quand même un des meilleurs 10 du monde. Antoine c’est un peu pareil » a expliqué le coach des arrières du Stade Toulousain, qui a joué avec l’ancien numéro 10.