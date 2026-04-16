Comme Bielle-Biarrey avec quelque chose en plus : Gaël Dréan, la nouvelle «arme fatale» du XV de France

Axel Cornic

Lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Louis Bielle-Biarrey a totalement explosé, devenant l’une des nouvelles grandes stars du rugby français. Mais il pourrait bientôt être rejoint par Gaël Dréan, qui réalise d’excellentes choses avec son club du RCT et qui a déjà commencé à prendre ses marques avec le XV de France.

Tous les pays de la planète rugby aimeraient avoir le même vivier de talents que la France. Depuis quelques années, Fabien Galthié nous sort à chaque fois des nouveaux prodiges et on l’a très bien vu avec Louis Bielle-Biarrey, qui en seulement trois ans est devenu la nouvelle grande star du XV de France. Mais d’autres jeunes à suivre arrivent déjà...

Salaire d’Antoine Dupont : Mourad Boudjellal n’avait pas vu ça depuis Sébastien Chabal https://t.co/vIDWFCmM1R — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Honnêtement, c’est Louis Bielle-Biarrey, mais avec des appuis » Dans le podcast Rugby Confidential, Gaël Fickou a en effet souhaité souligner la progression de Gaël Dréan, qui à 25 ans semble de plus en plus devenir une valeur sûre. « J’avais fait une interview où on me demandait qui représentait le futur du rugby français et j’avais dit Gaël Dréan. Parce que je voyais à l’entrainement ce qu’il était capable de faire. Honnêtement, c’est Louis Bielle-Biarrey, mais avec des appuis » a expliqué le trois-quart aux 98 sélections, qui n’a toutefois pas été appelé lors du dernier 6 Nations.