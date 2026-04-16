Salaire d’Antoine Dupont : Mourad Boudjellal n’avait pas vu ça depuis Sébastien Chabal

Amadou Diawara

A la fin de l'année 2025, Antoine Dupont percevait près de 3M€ au total, en additionnant son salaire en club et ses contrats commerciaux. Interrogé sur la paye de la star du Stade Toulousain et du XV de France, Mourad Boudjellal s'est enflammé sur sa notoriété, qui lui rappelle celle de Sébastien Chabal à une autre époque.

En décembre 2025, Mourad Boudjellal s'était prononcé sur la fortune d'Antoine Dupont. La star du XV de France et du Stade Toulousain percevrait environ 3M€ au total, soit 800 000€ de salaire et le reste grâce à ses contrats commerciaux. « Le rugby, qui s'est popularisé, est capable de fabriquer des stars pour être un vecteur de consommation auprès du rugby. Antoine fait du bien au rugby. Il est devenu un phénomène que tout le monde veut voir. Depuis Chabal, aucun joueur français n'avait eu une telle notoriété, jusqu'à gagner plus en droits d'image qu'en salaire », s'était enflammé l'ancien président du RC Toulon lors d'un entretien accordé à Rugby Magazine.

Antoine Dupont : La polémique relancée, «je ne te dirai jamais la vérité» https://t.co/aXv3l2KCtK — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

«Il est devenu un phénomène que tout le monde veut voir» En parallèle, Christophe Quiquandon s'était prononcé sur les négociations des contrats commerciaux d'Antoine Dupont. « On reçoit chaque jour un nombre incalculable de demandes pour lui. On fait un tri, puis on lui en parle, on est d'accord à 97% en général. Sa cote de popularité est allée crescendo, elle montait régulièrement, mais, quand il a été élu meilleur joueur du monde, elle a explosé, car il a intéressé des gens extérieurs au rugby », avait révélé l'agent du joueur de 29 ans. S'il perçoit un salaire XXL, Antoine Dupont aimerait tout de même qu'il y ait plus d'argent dans le rugby.