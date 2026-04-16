Salaire d’Antoine Dupont : Mourad Boudjellal n’avait pas vu ça depuis Sébastien Chabal

A la fin de l'année 2025, Antoine Dupont percevait près de 3M€ au total, en additionnant son salaire en club et ses contrats commerciaux. Interrogé sur la paye de la star du Stade Toulousain et du XV de France, Mourad Boudjellal s'est enflammé sur sa notoriété, qui lui rappelle celle de Sébastien Chabal à une autre époque.
En décembre 2025, Mourad Boudjellal s'était prononcé sur la fortune d'Antoine Dupont. La star du XV de France et du Stade Toulousain percevrait environ 3M€ au total, soit 800 000€ de salaire et le reste grâce à ses contrats commerciaux. « Le rugby, qui s'est popularisé, est capable de fabriquer des stars pour être un vecteur de consommation auprès du rugby. Antoine fait du bien au rugby. Il est devenu un phénomène que tout le monde veut voir. Depuis Chabal, aucun joueur français n'avait eu une telle notoriété, jusqu'à gagner plus en droits d'image qu'en salaire », s'était enflammé l'ancien président du RC Toulon lors d'un entretien accordé à Rugby Magazine.
«Il est devenu un phénomène que tout le monde veut voir»
En parallèle, Christophe Quiquandon s'était prononcé sur les négociations des contrats commerciaux d'Antoine Dupont. « On reçoit chaque jour un nombre incalculable de demandes pour lui. On fait un tri, puis on lui en parle, on est d'accord à 97% en général. Sa cote de popularité est allée crescendo, elle montait régulièrement, mais, quand il a été élu meilleur joueur du monde, elle a explosé, car il a intéressé des gens extérieurs au rugby », avait révélé l'agent du joueur de 29 ans. S'il perçoit un salaire XXL, Antoine Dupont aimerait tout de même qu'il y ait plus d'argent dans le rugby.
«Depuis Chabal, aucun joueur français n'avait eu une telle notoriété»
« L’argent est un tabou. Dans le vestiaire, on sait tous plus ou moins combien gagnent les joueurs, mais c’est quand même assez tabou. On est loin encore des standards du foot où tous les salaires sont dévoilés dans la presse. Je ne trouve pas cela sain non plus. C’est aussi Français d’avoir ce tabou sur l’argent. Je pense que sans se rapprocher du foot, l’économie du rugby pourrait être plus importante que ce qu’elle est aujourd’hui. Mais les dirigeants n’ont pas trop envie. La sortie du Covid a été difficile à vivre pour les clubs et une baisse du salary cap a été votée. On sent bien qu’il y a une volonté de la part des dirigeants que les joueurs ne gagnent pas trop d’argent. Quelles sont les raisons ? Il faudra leur demander à eux ! », avait déclaré Antoine Dupont lors d'un entretien accordé à Sud Radio en 2023.