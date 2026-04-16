Antoine Dupont : Le problème se répète pour l’UBB et Bielle-Biarrey ?

Axel Cornic

Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Louis Bielle-Biarrey va affronter le premier dossier chaud de sa carrière, avec une prolongation qui fait beaucoup parler. L’Union Bordeaux-Bègles souhaite garder sa pépite de 22 ans, mais le salary cap mis en place en Top 14 le restreint dans les négociations... et le Stade Toulousain connait bien cette situation.

Le moment est venu de parler d’argent. A un peu plus d’un an de la fin de son contrat, Louis Bielle-Biarrey devrait bientôt rencontrer la direction de l’UBB pour évoquer une prolongation. Pour le moment une séparation semble être un scénario très improbable, mais la tâche est tout de même loin d’être simple.

Romain Ntamack a signé un nouveau contrat… et ce n’est pas avec le Stade Toulousain https://t.co/ANngxvrDB0 — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

L’UBB ne peut pas faire de folies Avec son contrat actuel, Bielle-Biarrey toucherait un salaire autour des 350.000€ bruts par an, ce qui est loin des autres stars de son équipe. Damian Penaud serait en effet autour des 600.000€ à en croire Rugby Pass, tandis que Matthieu Jalibert gagnerait 850.000€ par an. L’ailier international devrait donc gagner au moins autant que ces deux joueurs, voire peut-être plus vu sa toute nouvelle popularité. Ainsi, les Bordelo-bèglais devront trouver le bon équilibre et cela passe par une réduction de la masse salariale à d’autres postes, comme le troisième-ligne Bastien Vergnes-Taillefer qui quittera le club à la fin de la saison. Mais la situation pourrait bien devenir problématique au cours des prochaines années.