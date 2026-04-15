Vincent Moscato réclame ce nouveau joueur au XV de France… mais c’est impossible !

Amadou Diawara

Présent sur le plateau du Super Moscato Show ce mardi, Vincent Moscato s'est totalement enflammé pour un joueur de Toulon. L'ancien du XV de France n'a pas tari d'éloges à l'égard d'un deuxième ligne de 30 ans. Problème, ce pensionnaire du RCT est déjà international, défendant les couleurs d'une autre nation.

Bien emmené par Antoine Dupont, le XV de France a remporté les deux derniers Tournoi des VI Nations. Cette année, les Bleus ont été sacrés à la suite de leur victoire in-extremis face à l'Angleterre. En effet, les Tricolores se sont imposés de justesse grâce à une pénalité transformée par Thomas Ramos dans les derniers instants de la partie. Si les hommes de Fabien Galthié font forte impression depuis de longs mois, Vincent Moscato estime tout de même qu'il leur manque un joueur dans le groupe français. Toutefois, ce rugbyman défend déjà les couleurs d'un autre nation bien connue : l'Angleterre.

Vincent Moscato et RMC : Il raconte tout ! https://t.co/h9rMGkqlNR — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

«Si on pouvait le prendre, on le naturalise demain» Présent dans l'émission le Super Moscato Show ce mardi après-midi, Vincent Moscato n'a pas tari d'éloges à l'égard de David Ribbans, pensionnaire du RC Toulon. D'ailleurs, l'ancien international français veut voir le deuxième ligne de 30 ans évoluer avec les Bleus. « Tu vois un Jean-Baptiste Gros et les mecs qui retrouvent leur truc… Et le deuxième ligne, l’anglais, le blond [David Ribbans]. Si on pouvait le prendre, on le naturalise demain ! Lui, il t’envoie un pâté terrible », s'est enflammé Vincent Moscato, avant que Pierre Mignoni ne lui réponde.