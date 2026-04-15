«J'ai déjà eu plusieurs déclarations d'amour» : Il se fait draguer grâce à Antoine Dupont !

Amadou Diawara

Véritable star du rugby, Antoine Dupont fait le plus grand bonheur du Stade Toulousain et du XV de France depuis de longues années. Mais il permet également à un podologue de Vaulx-en-Velin (69) de voir son ego être flatté. En effet, ce dernier se fait draguer grâce à Antoine Dupont.

En octobre 2023, Le Figaro a rencontré plusieurs homonymes d'Antoine Dupont, la star du Stade Toulousain et du XV de France. En effet, le média français a discuté avec des hommes qui ont le même nom et le même prénom que le sportif de 29 ans. Et l'un d'entre eux se fait draguer par téléphone grâce à Antoine Dupont.

Antoine Dupont, le mauvais souvenir avec ses potes qu’il gardera à vie https://t.co/iQBhZLl8yO — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

«Des hordes de jeunes supporters m'envoient leurs photos de trophées» Podologue à Vaulx-en-Velin (69), Antoine Dupont a raconté plusieurs anecdotes sur des fans qui l'ont pris pour la vedette du rugby. « On pourra discuter des hordes de jeunes supporters qui m'envoient leurs photos de trophées », a lancé l'homme de 35 ans lors de son échange avec Le Figaro. Pour le bien de son activité paramédicale, le podologue français a rendu visible son numéro de téléphone sur internet. Ainsi, il reçoit souvent des photos ou des messages de supporters. « (On m'a envoyé des) trophées et médailles en tout genre. J'ai même déjà eu plusieurs déclarations d'amour », a-t-il révélé, avant de poursuivre son récit.