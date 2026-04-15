«J'ai déjà eu plusieurs déclarations d'amour» : Il se fait draguer grâce à Antoine Dupont !

Véritable star du rugby, Antoine Dupont fait le plus grand bonheur du Stade Toulousain et du XV de France depuis de longues années. Mais il permet également à un podologue de Vaulx-en-Velin (69) de voir son ego être flatté. En effet, ce dernier se fait draguer grâce à Antoine Dupont.
En octobre 2023, Le Figaro a rencontré plusieurs homonymes d'Antoine Dupont, la star du Stade Toulousain et du XV de France. En effet, le média français a discuté avec des hommes qui ont le même nom et le même prénom que le sportif de 29 ans. Et l'un d'entre eux se fait draguer par téléphone grâce à Antoine Dupont.
«Des hordes de jeunes supporters m'envoient leurs photos de trophées»
Podologue à Vaulx-en-Velin (69), Antoine Dupont a raconté plusieurs anecdotes sur des fans qui l'ont pris pour la vedette du rugby. « On pourra discuter des hordes de jeunes supporters qui m'envoient leurs photos de trophées », a lancé l'homme de 35 ans lors de son échange avec Le Figaro. Pour le bien de son activité paramédicale, le podologue français a rendu visible son numéro de téléphone sur internet. Ainsi, il reçoit souvent des photos ou des messages de supporters. « (On m'a envoyé des) trophées et médailles en tout genre. J'ai même déjà eu plusieurs déclarations d'amour », a-t-il révélé, avant de poursuivre son récit.
«C'est du boulot d'être son homonyme»
« Ils émettent des doutes sur le fait que je ne sois pas le "vrai" Antoine Dupont, et insistent beaucoup en espérant que, peut-être, je puisse leur révéler la vérité qu'ils veulent entendre. Je leur indique souvent d'aller discuter avec leurs parents pour qu'ils comprennent que les numéros des célébrités ne traînent pas sur internet… C'est du boulot d'être son homonyme. Il devrait m'inviter voir un match de l'équipe de France », a conclu Antoine Dupont, le podologue à Vaulx-en-Velin (69).