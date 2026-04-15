«C’est très rare…» : Un comportement jamais vu chez Antoine Dupont ?  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche, l’UBB a pris le meilleur sur le Stade Toulousain en quart de finale de la Champions Cup. Le parcours européen d’Antoine Dupont et ses coéquipiers s’arrêtent donc là, eux qui ont encore buté sur les Bordelais. Pas au mieux au cours de cette rencontre, le demi de mêlée français s'est d'ailleurs distingué avec une scène quasiment jamais vue avec lui.

Si Antoine Dupont avait signé des performances remarquables à son retour de blessure, voilà qu'il accuse aujourd’hui un peu le coup. En effet, cela fait maintenant quelques semaines que le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a du mal sur le terrain. Ce dimanche, face à l’UBB en Champions Cup, Dupont a encore une fois été en difficulté. Et voilà qu’il a même été exclu temporairement, recevant un carton jaune à la suite d’un croche-patte sur Arthur Retière.

Ligue 1 : Cette grande première qui va concerner… Antoine Dupont et Romain Ntamack ! https://t.co/dITrYj2nWw — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Oui il est moins bon qu’avant, mais… » Lors du Super Moscato Show sur RMC, Stephen Brun est revenu dans un premier temps sur les performances en deçà de ses standards d’Antoine Dupont. « Ce garçon nous a amenés à un niveau de performance avant sa blessure qui était tellement exceptionnelle qu’aujourd'hui, le moindre match correct, on a l’impression que c’est un mauvais match. Oui il est moins bon qu’avant, mais on a souvent coutume de dire que quand tu reviens d’une blessure, les premiers matchs tu as du gaz car il y a l’excitation mais à un moment tu tapes le mur avant de reprendre ton niveau normal », a-t-il alors expliqué.