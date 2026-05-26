Le PSG a trouvé un nouveau patron, Luis Enrique va devoir trancher…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une saison 2024-2025 compliquée sur le plan individuel, Warren Zaïre-Emery a totalement rebondi cette année avec le PSG. Le numéro 33, joueur le plus utilisé par Luis Enrique, est devenu un véritable cadre du vestiaire en interne. Cependant, le coach espagnol va devoir trancher concernant sa titularisation pour la finale de la Ligue des Champions samedi.

Le PSG s’est trouvé un excellent renfort en interne. Après des mois compliqués la saison passée, Warren Zaïre-Emery s’est totalement relancé au sein du club parisien. Joueur le plus utilisé par Luis Enrique sur cette saison 2025-2026, le jeune numéro 33 s’est véritablement imposé à ses yeux, aussi bien au milieu de terrain qu’au poste de latéral droit en remplacement d’Achraf Hakimi.

Incertitude sur la titularisation de Zaïre-Emery ? Comme le révèle le Parisien, en interne, le vestiaire du PSG respecte beaucoup Warren Zaïre-Emery, qui y est décrit comme un exemple. Cependant, le crack de 20 ans n’est pas encore certain de disputer la finale de la Ligue des Champions. Luis Enrique va devoir trancher car avec le retour potentiel d’Achraf Hakimi, le Marocain pourrait être titulaire en tant que latéral droit, tandis qu’un duel aurait alors lieu au milieu de terrain entre Zaïre-Emery et Fabian Ruiz… Quoi qu’il en soit, le coach parisien est de nouveau sous le charme de son numéro 33, qu’il avait grandement félicité en mars dernier.