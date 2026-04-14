Coup de gueule d’Antoine Dupont, le pire est à venir pour Toulouse

La Champions Cup, c’est déjà fini pour le Stade Toulousain, qui a été éliminé par l’Union Bordeaux-Bègles en quart de finale (30-15). Reste désormais plus que le Top 14 pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui restent sur trois Boucliers de Brennus d’affilée... mais qui pourraient bien tomber dans un piège !
C’est la grosse surprise du week-end. Véritable mastodonte de la Champions Cup avec six titres au compteur, le Stade Toulousain a été sorti avant même les demi-finales. Un véritable exploit de la part de l’UBB, puisque cela n’était plus arrivé depuis 2018.
« Il ne faut pas qu’on se dise qu’on se rattrapera et qu’on va gagner le Top 14 »
Evidemment, la mine était grave du côté d’Antoine Dupont, après cette nouvelle défaite face à l’UBB en Champions Cup. Au micro de beIN SPORTS, il a toutefois lancé un message à ses coéquipiers, comme une sorte de piqure de rappel. « Le groupe a su répondre présent par le passé sur ce genre de scénario mais il ne faut pas qu’on se dise que ça va faire comme les autres années, qu’on se rattrapera et qu’on va gagner le Top 14 » a déclaré le capitaine du Stade Toulousain. « Si on n’en fait pas plus, si on ne change pas certaines choses, on n’y arrivera pas ».
Un match à Castres qui a tout du traquenard
Effectivement, les Haut-garonnais peuvent encore se rattraper avec un nouveau Bouclier de Brennus, un peu comme cela avait été le cas la saison dernière. Eliminés par l’UBB en demi-finale de la Champions Cup, ils avaient finalement pris leur revanche quelques semaines plus tard en finale du Top 14 (39-33). Pour le moment, ce scénario semble pouvoir se répéter, surtout que le Stade Toulousain est large leader au classement et devrait donc éviter les barrages. Mais attention au prochain match, puisqu’Antoine Dupont et ses coéquipiers se déplaceront sur la pelouse du Castres Olympique pour un derby... qui ne leur a pas toujours souri ! Ils restent même sur deux défaites d’affilée sur la pelouse du grand rival castrais (28-23 le 5 octobre 2024 et 31-23 le 18 novembre 2023).