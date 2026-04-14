Coup de gueule d’Antoine Dupont, le pire est à venir pour Toulouse

Axel Cornic

La Champions Cup, c’est déjà fini pour le Stade Toulousain, qui a été éliminé par l’Union Bordeaux-Bègles en quart de finale (30-15). Reste désormais plus que le Top 14 pour Antoine Dupont et ses coéquipiers, qui restent sur trois Boucliers de Brennus d’affilée... mais qui pourraient bien tomber dans un piège !

C’est la grosse surprise du week-end. Véritable mastodonte de la Champions Cup avec six titres au compteur, le Stade Toulousain a été sorti avant même les demi-finales. Un véritable exploit de la part de l’UBB, puisque cela n’était plus arrivé depuis 2018.

Romain Ntamack - Matthieu Jalibert : Le débat est relancé au XV de France ! https://t.co/Y6XTaBw2wZ — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Il ne faut pas qu’on se dise qu’on se rattrapera et qu’on va gagner le Top 14 » Evidemment, la mine était grave du côté d’Antoine Dupont, après cette nouvelle défaite face à l’UBB en Champions Cup. Au micro de beIN SPORTS, il a toutefois lancé un message à ses coéquipiers, comme une sorte de piqure de rappel. « Le groupe a su répondre présent par le passé sur ce genre de scénario mais il ne faut pas qu’on se dise que ça va faire comme les autres années, qu’on se rattrapera et qu’on va gagner le Top 14 » a déclaré le capitaine du Stade Toulousain. « Si on n’en fait pas plus, si on ne change pas certaines choses, on n’y arrivera pas ».