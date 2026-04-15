Romain Ntamack a signé un nouveau contrat… et ce n’est pas avec le Stade Toulousain

Amadou Diawara

Véritable vedette du rugby français, Romain Ntamack régale à la fois le XV de France et le Stade Toulousain depuis de longues années. Blessé pendant de longs mois, le joueur de 26 ans a retrouvé la compétition il y a quelques semaines avec son club. A peine revenu, Romain Ntamack a signé un tout nouveau contrat, mais pas avec le Stade Toulousain.

Romain Ntamack était en plein calvaire ces derniers mois. En effet, le joueur du XV de France et du Stade Toulousain n'était pas épargné par les blessures. Après une longue absence, Romain Ntamack a retrouvé la compétition il y a quelques semaines. En effet, il a pu rejouer le 22 mars avec son club, et ce, face à l'UBB. Toutefois, son équipe s'est inclinée sèchement (44-20) à l'extérieur. De retour depuis peu, le sportif de 26 ans vient tout juste de signer un tout nouveau contrat, et cela ne concerne pas du tout le Stade Toulousain.

Ligue 1 : Cette grande première qui va concerner… Antoine Dupont et Romain Ntamack ! https://t.co/dITrYj2nWw — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Nous réaffirmons notre position de référence incontestée sur le territoire français» Romain Ntamack est devenu ambassadeur d’Irripiscine, réseau français spécialisé depuis plus de 35 ans dans les équipements pour piscines, spas, arrosage et bien-être extérieur. Une nouvelle qui enchante Yves Allibert, le président du groupe. « L’intégration de Romain Ntamack comme ambassadeur vient soutenir notre stratégie de montée en gamme et de notoriété », s'est-il réjoui via un communiqué.