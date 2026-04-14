Ligue 1 : Cette grande première qui va concerner… Antoine Dupont et Romain Ntamack !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, le Stade Toulousain et le TFC ont dévoilé une opération commune qui devrait plaire aux fidèles de la Ville Rose. « Une collaboration inédite qui dépasse largement le cadre du sport » pour le président du club de Ligue 1, fier de pouvoir s’associer au cador de Top 14 où évolue notamment Antoine Dupont.

«Ne cherchez pas, vous ne verrez rien de plus beau !» C’est par ces mots que le TFC a officialisé son nouveau maillot qui sera porté pour la première fois par les hommes de Carles Martinez Novell le samedi 25 avril, pour la réception de l’AS Monaco au Stadium. Particularité de cette tunique ? Antoine Dupont, Romain Ntamack et les autres protégés d’Ugo Mola porteront la même (à quelques détails près) le lendemain pour le match face à Clermont, dans la même enceinte. En plus d’une billetterie commune pour ces deux affiches, le TFC et le Stade Toulousain vont donc partager un maillot semblable conçu par l’équipementier Nike baptisé « Capitolium », une référence à la place de la ville où se trouve l’Hôtel de Ville.

Ne cherchez pas, vous ne verrez rien de plus beau !



𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐎𝐋𝐈𝐔𝐌 🏛️

Qui se Ressemble, Rassemble pic.twitter.com/Jq8HslWLCn — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 14, 2026

« Il a toujours existé une vraie volonté de construire quelque chose ensemble » Ce mardi, les deux équipes ont présenté ce maillot, porté par Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos du côté du Stade Toulousain, ainsi que par des footballeurs du TFC, dont le champion du monde Djibril Sidibé. « Cette collaboration avec le TFC nous tient profondément à cœur. Il a toujours existé une vraie volonté de construire quelque chose ensemble, a réagi le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix. Ce qui rend cette opération encore plus forte, c’est le lien qu’elle crée avec l’histoire de la ville Rose et toute la symbolique du Capitole. Moi qui suis natif de Toulouse et particulièrement attaché à cette ville, j’ai le sentiment qu’en portant ce maillot, on revêt une part de l’histoire transmise par nos prédécesseurs, tout en l’inscrivant dans la suite. »