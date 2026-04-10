L'entraîneur d'Antoine Dupont est fan de foot : Le nom de son club préféré va vous surprendre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans le rugby, de nombreux acteurs importants sont de grands fans de football. C'est notamment le cas d'Ugo Mola. L'entraîneur d'Antoine Dupont au Stade Toulousain a même dévoilé le nom du club qu'il supporte depuis qu'il est enfant. Et cela pourrait faire parler.

Dimanche, le Stade Toulousain sera à Bordeaux pour l'immense choc des quarts de finale de la Champions Cup face à l'UBB. Un match qui sera particulier pour Ugo Mola. Le coach d'Antoine Dupont est effectivement originaire de la région girondine et a grandi pas très loin de Bordeaux. Pour lui, ce sera donc un retour aux sources. D'ailleurs, en marge de ce choc tant attendu, Ugo Mola a rappelé son amour pour les Girondins de Bordeaux, qui végète actuellement en National 2, le quatrième échelon du football français.

Ugo Mola : "Il me tarde d'être à Chaban. N’en déplaise à certains, je suis un gamin de là-bas. J’étais fan des Girondins gamin, que je suis resté, malheureusement ils ont disparu. Il y a un bout de mélancolie, de nostalgie et une envie terrible de préparer ce match."#UBBST pic.twitter.com/lrofUvkeP4 — catourneovale (@catourneovale) April 9, 2026

Ugo Mola fan des Girondins de Bordeaux « Il me tarde d'être à Chaban. N’en déplaise à certains, je suis un gamin de là-bas. Je suis un gamin de la région bordelaise, je suis un Girondin comme on dit et moi j’ai été bercé aux OM – Girondins. Ces rivalités sont nécessaires aux sports de haut niveau, elles amènent du dépassement, elles permettent de se remettre en question. Notre sport a besoin de rivalités et de grands matchs. J’ai chez mes parents encore un petit billet du match contre Dniepropetrovsk en 1985 », confie-t-il en conférence de presse, avant d'en rajouter un couche.