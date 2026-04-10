L'entraîneur d'Antoine Dupont est fan de foot : Le nom de son club préféré va vous surprendre !

Dans le rugby, de nombreux acteurs importants sont de grands fans de football. C'est notamment le cas d'Ugo Mola. L'entraîneur d'Antoine Dupont au Stade Toulousain a même dévoilé le nom du club qu'il supporte depuis qu'il est enfant. Et cela pourrait faire parler.
Dimanche, le Stade Toulousain sera à Bordeaux pour l'immense choc des quarts de finale de la Champions Cup face à l'UBB. Un match qui sera particulier pour Ugo Mola. Le coach d'Antoine Dupont est effectivement originaire de la région girondine et a grandi pas très loin de Bordeaux. Pour lui, ce sera donc un retour aux sources. D'ailleurs, en marge de ce choc tant attendu, Ugo Mola a rappelé son amour pour les Girondins de Bordeaux, qui végète actuellement en National 2, le quatrième échelon du football français.
Ugo Mola fan des Girondins de Bordeaux
« Il me tarde d'être à Chaban. N’en déplaise à certains, je suis un gamin de là-bas. Je suis un gamin de la région bordelaise, je suis un Girondin comme on dit et moi j’ai été bercé aux OM – Girondins. Ces rivalités sont nécessaires aux sports de haut niveau, elles amènent du dépassement, elles permettent de se remettre en question. Notre sport a besoin de rivalités et de grands matchs. J’ai chez mes parents encore un petit billet du match contre Dniepropetrovsk en 1985 », confie-t-il en conférence de presse, avant d'en rajouter un couche.
La sortie qui fait parler avant le choc contre l'UBB
« Donc j’étais un fan des Girondins de Bordeaux gamin, que je suis resté, malheureusement ils ont disparu. Forcément il y a tout ça qui rentre en jeu, il y a un bout de nostalgie, un bout de mélancolie et une envie terrible de préparer ce genre de rendez-vous et tellement fier d’être dans le camp que je représente aujourd’hui et tellement fier avec l’ensemble de mon staff », ajoute Ugo Mola.