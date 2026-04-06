Antoine Dupont et le Stade Toulousain : Les deux (grosses) sanctions à prévoir dans l’affaire du salary cap !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Stade Toulousain risque de nouvelles sanctions. On a appris ce dimanche, à travers un communiqué publié par la LNR, que le champion de France en titre devra s’expliquer devant la commission de discipline salary cap pour des infractions supposées au règlement. Mais que risque le club d’Antoine Dupont ?

En février dernier, le quotidien L’Équipe avait fait de troublantes révélations sur les contrats d’image par Antoine Dupont et Anthony Jelonch avec la société 3S-Alyzia, partenaire du Stade Toulousain, soupçonné de contourner le règlement encadrant les masses salariales. Le club avait déjà écopé en 2025 d’une amende de 1,3 million d'euros avec un retrait de deux points pour le recrutement de Melvyn Jaminet. Ce dimanche, on a appris que le triple champion de France en titre était convoqué le 26 mai devant la commission de discipline notamment pour «dépassement» du salary cap sur trois des quatre dernières saisons.

Dans le cadre des opérations de contrôle menées lors de la saison 2024/2025, le Salary Cap Manager a relevé plusieurs infractions présumées de la part du Stade Toulousain ayant fait l'objet d'un rapport en date du 15 janvier 2026.



À la suite du constat de l'absence d'accord de… pic.twitter.com/Ktj6BlyRkY — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) April 5, 2026

Toulouse convoqué « À la suite du constat de l'absence d'accord de médiation, le Président de la LNR a saisi le 31 mars 2026 la Commission de discipline Salary Cap conformément à la procédure prévue par le règlement, a fait savoir la LNR dans un communiqué. Ces éléments étant susceptibles de constituer une infraction aux règlements de la LNR, le Stade Toulousain est convoqué devant la Commission de discipline Salary Cap en sa séance du mardi 26 mai 2026. Afin de garantir la sérénité de la procédure et le respect des droits de la défense, les éléments du dossier sont couverts par la confidentialité jusqu’à la décision de la Commission. Cette décision fera l’objet d’un communiqué ».