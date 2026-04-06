Antoine Dupont et le Stade Toulousain : Les deux (grosses) sanctions à prévoir dans l’affaire du salary cap !

Le Stade Toulousain risque de nouvelles sanctions. On a appris ce dimanche, à travers un communiqué publié par la LNR, que le champion de France en titre devra s’expliquer devant la commission de discipline salary cap pour des infractions supposées au règlement. Mais que risque le club d’Antoine Dupont ?
En février dernier, le quotidien L’Équipe avait fait de troublantes révélations sur les contrats d’image par Antoine Dupont et Anthony Jelonch avec la société 3S-Alyzia, partenaire du Stade Toulousain, soupçonné de contourner le règlement encadrant les masses salariales. Le club avait déjà écopé en 2025 d’une amende de 1,3 million d'euros avec un retrait de deux points pour le recrutement de Melvyn Jaminet. Ce dimanche, on a appris que le triple champion de France en titre était convoqué le 26 mai devant la commission de discipline notamment pour «dépassement» du salary cap sur trois des quatre dernières saisons.
Toulouse convoqué
« À la suite du constat de l'absence d'accord de médiation, le Président de la LNR a saisi le 31 mars 2026 la Commission de discipline Salary Cap conformément à la procédure prévue par le règlement, a fait savoir la LNR dans un communiqué. Ces éléments étant susceptibles de constituer une infraction aux règlements de la LNR, le Stade Toulousain est convoqué devant la Commission de discipline Salary Cap en sa séance du mardi 26 mai 2026. Afin de garantir la sérénité de la procédure et le respect des droits de la défense, les éléments du dossier sont couverts par la confidentialité jusqu’à la décision de la Commission. Cette décision fera l’objet d’un communiqué ».
Quelles sanctions pour Toulouse ?
Contrairement à ce qui lui était arrivé dans l'affaire Pacific Heart-Jaminet, le Stade Toulousain est d’ores et déjà assuré de ne pas subir de retrait de points, puisque les sanctions sportives n’ont été mises en place qu’en 2025 et ne sont applicables qu’aux infractions commises à compter de la saison actuelle. En revanche, la formation de Top 14 encourt une lourde amende et une interdiction de recrutement, rappelle l'AFP.
En mars dernier, Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, avait appelé les clubs professionnels de rugby à réformer le plafond salarial, estimant que « le dispositif actuel est dans certaines de ses modalités à la fois illégal et incohérent, et que pour cette double raison il s'effondrera sur lui même si on ne le réforme pas ».