Romain Ntamack - Matthieu Jalibert : Le débat est relancé au XV de France !

Ce dimanche, l’UBB a une nouvelle fois éliminé le Stade toulousain. Le club bordelais s’est imposé (30-15) et Matthieu Jalibert a été l’un des artisans de ce succès sur la scène européenne. Romain Ntamack s’est toutefois montré également à son avantage avec les Rouge-et-Noir, ce qui devrait relancer le débat du titulaire au XV de France.
Le Stade toulousain espérait prendre sa revanche sur l’UBB ce dimanche en Champions Cup. Mais c’est finalement tout l’inverse qui s’est produit. Le club bordelais s’est imposé et a une nouvelle fois éliminé les Rouge-et-Noir (30-15). Matthieu Jalibert a été l’un des artisans de ce succès des Unionistes. Après avoir brillé avec le XV de France pendant le Tournoi des VI Nations, le demi d’ouverture de l’UBB s’est montré à son avantage ce dimanche.
Romain Ntamack contre Matthieu Jalibert : Le XV de France doit trancher
Mais cela ne veut pas dire que Romain Ntamack est passé au travers de son match, au contraire. Malgré la défaite du Stade toulousain, le joueur de 26 ans a répondu présent dans l’impact physique et en défense, notamment en première période. Vincent Moscato estime ainsi que le débat du titulaire au poste de demi d’ouverture au XV de France est en train de se relancer.
«Le pauvre Galthié, il va s’en gratter la tête»
« En face, Jalibert était énorme. Mais attention, Ntamack a été très bon aussi. Les deux sont très bons. Le pauvre Galthié, il va s’en gratter la tête. En première période, Ntamack a été énorme. Je pense qu’il revient petit à petit à son meilleur niveau » a expliqué l’ancien joueur passé par Bordeaux et le Stade français dans le Super Moscato Show sur les antennes de RMC. Reste maintenant à voir ce que Fabien Galthié décidera de faire. Le sélectionneur du XV de France va avoir un choix à faire, notamment pour la Coupe du monde 2027 en Australie. À suivre...