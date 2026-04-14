Romain Ntamack - Matthieu Jalibert : Le débat est relancé au XV de France !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, l’UBB a une nouvelle fois éliminé le Stade toulousain. Le club bordelais s’est imposé (30-15) et Matthieu Jalibert a été l’un des artisans de ce succès sur la scène européenne. Romain Ntamack s’est toutefois montré également à son avantage avec les Rouge-et-Noir, ce qui devrait relancer le débat du titulaire au XV de France.

Le Stade toulousain espérait prendre sa revanche sur l’UBB ce dimanche en Champions Cup. Mais c’est finalement tout l’inverse qui s’est produit. Le club bordelais s’est imposé et a une nouvelle fois éliminé les Rouge-et-Noir (30-15). Matthieu Jalibert a été l’un des artisans de ce succès des Unionistes. Après avoir brillé avec le XV de France pendant le Tournoi des VI Nations, le demi d’ouverture de l’UBB s’est montré à son avantage ce dimanche.

Ojalá alguien se inventase un debate absurdo sobre el nivel de Matthieu Jalibert como apertura de UBB y lo vendiese como novedad...pic.twitter.com/ap5UdPxICq — Javier Señarís Senra (@RutgerBlume) April 12, 2026

Romain Ntamack contre Matthieu Jalibert : Le XV de France doit trancher Mais cela ne veut pas dire que Romain Ntamack est passé au travers de son match, au contraire. Malgré la défaite du Stade toulousain, le joueur de 26 ans a répondu présent dans l’impact physique et en défense, notamment en première période. Vincent Moscato estime ainsi que le débat du titulaire au poste de demi d’ouverture au XV de France est en train de se relancer.