XV de France : Antoine Dupont bientôt dépassé ? Cet autre joueur qui «fait des choses que personne ne fait»

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont n’est plus le seul à faire des merveilles avec le XV de France. Le demi de mêlée du Stade toulousain pourrait même bientôt se faire éclipser par cet autre élément de Fabien Galthié, qui est peu à peu en train de réinventer le rugby.
Le XV de France peut compter sur une formidable génération pour la Coupe du monde 2027 en Australie. Considéré comme l’un des meilleurs du monde, Antoine Dupont n’est plus seul sous les ordres de Fabien Galthié. Le coach français a notamment entre ses mains un élément rare. Et ce dernier pourrait bien finir par éclipser le demi de mêlée du Stade toulousain d’ici quelques temps.
«Tu n’as pas un joueur qui lui ressemble»
« Avec Louis Bielle-Biarrey, on a un phénomène qui fait des choses que personne ne fait. On a une vision de quelque chose qui est nouveau, qui est frais, totalement irrationnel dans ce monde. Il fait des choses, je ne sais pas comment il les réalise, à la vitesse à laquelle il les réalise. On ne se rend pas compte. Dans le rugby, il faut aller vite, c’est le timing, lui il a tout. Il a l’anticipation, la vision, l’intelligence... Il réinvente, tu n’as pas un joueur qui lui ressemble. Bielle-Biarrey, pour moi en tant que joueur de rugby et pour avoir fait ce sport pendant des années, je suis bluffé par ce mec » a expliqué Denis Charvet au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC.
Bielle-Biarrey et Dupont vont se retrouver en Champions Cup
Il faut dire que Louis Bielle-Biarrey a impressionné pendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France. L’ailier de 22 ans a d’ailleurs été élu meilleur joueur de la compétition pour la seconde année consécutive. Le phénomène de l’UBB s’est également illustré en Champions Cup contre Leicester. Ce dimanche, Louis Bielle-Biarrey fera d’ailleurs face à Antoine Dupont en quart de finale de la compétition européenne, puisque les Unionistes affrontent le Stade toulousain. À voir qui des deux joueurs sortira vainqueur de cet affrontement franco-français.