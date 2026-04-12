XV de France : Antoine Dupont bientôt dépassé ? Cet autre joueur qui «fait des choses que personne ne fait»

Pierrick Levallet

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Dupont n’est plus le seul à faire des merveilles avec le XV de France. Le demi de mêlée du Stade toulousain pourrait même bientôt se faire éclipser par cet autre élément de Fabien Galthié, qui est peu à peu en train de réinventer le rugby.

Le XV de France peut compter sur une formidable génération pour la Coupe du monde 2027 en Australie. Considéré comme l’un des meilleurs du monde, Antoine Dupont n’est plus seul sous les ordres de Fabien Galthié. Le coach français a notamment entre ses mains un élément rare. Et ce dernier pourrait bien finir par éclipser le demi de mêlée du Stade toulousain d’ici quelques temps.

Il a agacé le XV de France : Un joueur répond cash, «je me fiche un peu de ce qu’ils pensent de moi» https://t.co/HYUEJL7sZX — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

«Tu n’as pas un joueur qui lui ressemble» « Avec Louis Bielle-Biarrey, on a un phénomène qui fait des choses que personne ne fait. On a une vision de quelque chose qui est nouveau, qui est frais, totalement irrationnel dans ce monde. Il fait des choses, je ne sais pas comment il les réalise, à la vitesse à laquelle il les réalise. On ne se rend pas compte. Dans le rugby, il faut aller vite, c’est le timing, lui il a tout. Il a l’anticipation, la vision, l’intelligence... Il réinvente, tu n’as pas un joueur qui lui ressemble. Bielle-Biarrey, pour moi en tant que joueur de rugby et pour avoir fait ce sport pendant des années, je suis bluffé par ce mec » a expliqué Denis Charvet au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC.