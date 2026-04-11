Il a agacé le XV de France : Un joueur répond cash, «je me fiche un peu de ce qu’ils pensent de moi»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 14 mars dernier, le XV de France battait l’Angleterre et remportait pour la deuxième année de suite le Tournoi des Six Nations. Durant la partie, les spectateurs du Stade de France avait sifflé un joueur pour son attitude. Celui-ci n’a pas l’intention de changer à en croire ses dernières déclarations.

Pour la deuxième année de suite, le XV de France a remporté le Tournoi des Six Nations au terme d’un match palpitant contre l’Angleterre remporté dans les dernières secondes (48-46). Durant la partie, le public du Stade de France n’avait pas hésité à siffler Henry Pollock, chambreur lors du dernier essai inscrit par le XV de la Rose avant la remontée tricolore, de quoi faire parler outre-Manche. « Les provocations de Pollock envers le public français auraient été acceptables s'il avait été titulaire et avait livré une prestation de haut niveau. Mais ce ne fut pas le cas, avait notamment écrit Clive Woodward dans un éditorial publié dans le Daily Mail. Il a ensuite commis une passe stupide qui a redonné le ballon à la France, et c'est sur cette action que Thomas Ramos a transformé le penalty décisif qui leur a offert la victoire ». Si son attitude peut agacer, Henry Pollock assume.

Antoine Dupont et ses coéquipiers «ont énormément à perdre», l’avertissement lâché sur RMC https://t.co/MCLuHpRx4s — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Les gens ne sont pas obligés de regarder » « Si ça ne leur plaît pas, les gens ne sont pas obligés de regarder. C’est aussi simple que ça dans ma tête. Je me fiche un peu de ce que les autres pensent de moi. Je suis moi-même, je suis un personnage. Si des personnes veulent se faire une opinion là-dessus, qu’elles le fassent. Tout ce qui compte pour moi, ce sont les valeurs que je partage avec mon équipe, ma famille et mes amis proches », a-t-il confié dans un podcast, rapporté par Rugbyrama.