XV de France - Coupe du Monde 2027 : Il évoque un scénario catastrophe pour Galthié !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quel avenir pour Fabien Galthié ? Le contrat de l’actuel sélectionneur du XV de France court jusqu’en 2028, soit un an après la Coupe du monde en Australie (du 1er octobre au 13 novembre 2027). Mais en cas de déconvenue lors de l’événement, difficile de l’imaginer aller au-delà comme l’imagine l’un de ses prédécesseurs.

A l’inverse de Didier Deschamps chez les Bleus du foot, Fabien Galthié ne va pas, sauf retournement de situation d’ici-là, entamer la Coupe du monde 2027 (du 1er octobre au 13 novembre) avec la certitude de quitter la sélection. Le natif de Cahors est engagé jusqu’en 2028, incitant la FFR à vouloir attendre avant de se positionner sur la question de son avenir. « Fabien Galthié et une partie de son staff sont en contrat jusqu'en juin 2028. Et on est ravis de son travail avec ce doublé (dans le Tournoi des Six Nations), qui n'était pas arrivé depuis vingt ans (2006-2007) », a fait savoir dans les colonnes de L’Équipe Florian Grill, président de la FFR, ajoutant « qu'aucune décision (sur une éventuelle succession) ne sera prise avant la fin de la Coupe du monde ».

XV de France - Louis Bielle-Biarrey : La catastrophe redoutée sur RMC https://t.co/Ogq52cfh9k — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« En cas d'accident, je ne vois pas Fabien repartir sur le Tournoi suivant » En cas d’échec du XV de France dans le Mondial, doit-on s’attendre à une fin de mandat précipité pour Fabien Galthié ? « Dans ce cas-là, tout dépendra des finances de la Fédération, estime Philippe Saint-André, interrogé par L’Équipe. Elle peut très bien recruter un nouveau sélectionneur à partir de janvier pour qu'il commence dès le Six Nations 2028. Bien sûr, ça représenterait quatre ou cinq mois de plus à payer. En cas d'accident, je ne vois pas Fabien repartir sur le Tournoi suivant. En revanche, si ça se passe bien, il continue pourquoi pas pour un troisième mandat. Et s'il est champion du monde, il peut aussi très bien arrêter de lui-même. Il serait de toute façon tranquille en termes de notoriété pour faire des interventions bien payées. (Rires.) »